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СМИ: вооруженная оппозиция обсуждает условия перемирия в Восточной Гуте

Международная панорама
21 февраля, 21:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, февраля. /ТАСС

Руководитель политического крыла вооруженной группировки "Джейш аль-Ислам" Мухаммед Аллюш отметил, что основные посреднические усилия взяли на себя российские военные

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ТАСС, 21 февраля. Формирования вооруженной оппозиции "вступили в переговоры с международными и региональными сторонами с целью достижения прекращения огня в регионе Восточная Гута под Дамаском". Об этом сообщил в среду телеканалу Al Arabiya руководитель политического крыла вооруженной группировки "Джейш аль-Ислам" Мухаммед Аллюш. По его словам, "предпринятые попытки остановить военные действия пока не были успешными". Аллюш подчеркнул, что основные посреднические усилия взяли на себя российские военные.

Глава "Джейш аль-Ислам" утверждал, что сирийская авиация наносит удары по населенным пунктам в Восточной Гуте, которые находятся под контролем вооруженной оппозиции. В результате, по его словам, растет число жертв среди мирных жителей.

Восточная Гута включена в одну из зон деэскалации, созданных в соответствии с соглашением от 4 мая 2017 года между странами-гарантами перемирия в Сирии - Россией, Ираном и Турцией. Командование ВС республики объявило о прекращении там военных действий 22 июля прошлого года, однако, боевики с тех пор неоднократно нарушали перемирие и подвергали столицу обстрелам.

Во вторник жертвами минометной атаки в Дамаске стали 13 человек и еще 77 получили ранения. По городу было выпущено 114 снарядов. Как сообщило агентство Sana, сирийская артиллерия ответила огнем по позициям бандформирований и уничтожила их пусковые установки.

Международный комитет Красного Креста (МККК) призвал в среду стороны конфликта в Сирии "проявлять сдержанность и предоставить доступ к нуждающимся и раненым". В заявлении МККК отмечается, что его персонал в Восточной Гуте "не справляется с большим числом раненых, не хватает медикаментов и медицинских материалов".

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