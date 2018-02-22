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WSJ: Вашингтон активизировал попытки помешать сближению Анкары с Москвой и Тегераном

Международная панорама
22 февраля, 2:08 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 22, февраля. /ТАСС

По данным газеты, Вашингтон хочет восстановить отношения с Турцией и вырвать ее из укрепляющегося альянса с Россией и Ираном

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НЬЮ-ЙОРК, 22 февраля. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа в последние дни активизировала дипломатические усилия с целью противодействия дальнейшему потеплению отношений между Турцией с Россией и Ираном. Об этом говорится в статье, опубликованной в среду в газете The Wall Street Journal.

По словам источников издания в американской администрации, Вашингтон "начал новую кампанию с целью восстановления отношений с Турцией и для того, чтобы вырвать ее из укрепляющегося альянса с Россией и Ираном". В консультациях с Анкарой участвует целый ряд представителей США. В их числе помощник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер, госсекретарь Рекс Тиллерсон и глава Пентагона Джеймс Мэттис. Они, как отмечается в публикации, "пытаются убедить [президента Турции Реджепа Тайипа] Эрдогана отступиться от потепления отношений с Москвой и Тегераном".

"Россия манипулирует ими [Турцией], - утверждает источник газеты. - Сближение Турции с Россией и Ираном противоречит турецкий интересам". Как отмечается в публикации, США рассчитывают заручиться поддержкой Анкары в том, что касается попыток "вытеснить Иран и его союзников из Сирии". Вашингтон, как констатирует издание, "обеспокоен тем, что Россия продвигается в деле раскола НАТО, продавая новейшие системы ПРО Турции".

Представитель властей в Анкаре отказался представить комментарий в связи с утверждениями газеты. Он отметил, что Турция и США в выходные дни договорились о формировании новых рабочих групп с тем, чтобы сгладить разногласия по ключевым вопросам двусторонних отношений.

В статье подчеркивается, что с точки зрения администрации Трампа, наиболее спорным вопросом для США и Турции является поддержка американской стороной курдов в Сирии. В Вашингтоне пока не решили, как можно снять обеспокоенность Анкары на этот счет, при этом, от сотрудничества с курдскими формированиями США отказываться не намерены. Вместе с тем, американская сторона рассчитывает получить от Турции список тех лидеров курдов, с которыми, с точки зрения Анкары, сотрудничество Вашингтона в Сирии допустимо, говорится в материале.

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Персоны
Мэттис, Джеймс Трамп, Дональд Тиллерсон, Рекс
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