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Bloomberg: США рассматривают возможность введения дополнительных санкций в отношении РФ

Международная панорама
22 февраля, 2:47 дата обновления: 22 февраля, 2:51 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 22, февраля. /ТАСС

Сообщается, что новые санкции могут быть введены в отношении лиц, содержащихся в "кремлевском списке" США, опубликованном ранее

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© Сергей Фадеичев/ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 22 февраля. /ТАСС/. США рассматривают возможность введения дополнительных санкций в отношении России. Об этом сообщило в среду агентство Bloomberg со ссылкой на высокопоставленных представителей вашингтонской администрации.

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По их словам, решение о введении санкций не должно быть политизировано, в связи с чем обсуждения на этот счет ведутся за закрытыми дверьми, отмечает агентство. Как пишет Bloomberg, новые санкции могут быть, в частности, введены в отношении лиц, содержащихся в "кремлевском списке" США, опубликованном ранее. В Вашингтоне также считают, что в вопросе санкций США должны быть едины со своими европейскими союзниками, сообщает Bloomberg.

Агентство France-Presse со ссылкой на неназванных представителей администрации США также сообщает о возможности введения дополнительных ограничительных мер в отношении РФ. "Мы много работаем [по этому направлению], мы воспринимаем это очень серьезно, это вопрос национальной безопасности", - приводит агентство слова одного из представителей властей США. В Белом доме и в Госдепартаменте ТАСС пока не прокомментировали данную информацию.

Министерство финансов США 29 января опубликовало открытую версию "кремлевского списка" США, в который были внесены все члены российского правительства, руководство президентской администрации, руководители ряда государственных корпораций и банков, а также бизнесмены с состоянием, по данным американских источников, $1 млрд и более. Минфин тогда подчеркнул, что список не является санкционным и никакие ограничения в отношении его фигурантов не предусмотрены.

Обнародование "кремлевского списка" США стало частью процесса исполнения закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA). Этот документ, подписанный президентом США Дональдом Трампом 2 августа 2017 года, предусматривает ужесточение санкций в отношении России, Ирана и КНДР.

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