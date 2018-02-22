США поддержат резолюцию СБ ООН о прекращении огня в Сирии

ООН, 22 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты поддержат принятие Советом Безопасности ООН резолюции в поддержку 30-дневного прекращения огня в Сирии. Об этом заявила в среду постоянный представитель США при ООН Никки Хейли.

"Совет Безопасности должен принять резолюцию об установлении перемирия. Соединенные Штаты поддержат ее, как должен поступить любой другой член Совета", - говорится в письменном заявлении дипломата.

Она призвала предпринять "немедленные действия в надежде на спасение жизней мужчин, женщин и детей" в пригороде Дамаска Восточной Гуте. По ее словам, жители этого района, контролируемого боевиками оппозиции, "подвергаются атаке со стороны варварского режима Асада". "Просто нелепо говорить, что эти нападения на гражданское население имеют что-либо общее с борьбой с терроризмом", - утверждала Хейли.

На рассмотрении СБ ООН находится подготовленный Кувейтом и Швецией проект резолюции, предусматривающий введение 30-дневного режима прекращения огня на всей территории Сирии, а также требующий от сторон конфликта позволить доставить гуманитарную помощь в труднодоступные из-за боев районы и эвакуировать оттуда раненых. Как сообщил в среду журналистам шведский постпред Улоф Скуг, документ может быть рассмотрен в ближайшие дни.

В свою очередь российский постпред Василий Небензя заявил, что работа над текстом продолжается и Москва добивается, чтобы резолюция была реализуема. "Нельзя просто взять и решить, что будет прекращение огня, это долгий и сложный процесс. Прекращения огня не добиться, наполняя резолюцию "водой", - сказал дипломат.

Комментируя ситуацию в Восточной Гуте, он отметил, что там укрываются террористы, которые ведут интенсивные обстрелы Дамаска. По его словам, этот факт все упускают из виду, когда говорят о происходящем в пригороде сирийской столицы. Как напомнил Небензя, Россия предложила провести в четверг открытое заседание для обсуждения ситуации в Восточной Гуте.