Ваш регион:
Олимпиада-2018
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.02:
$ 56.76
€ 69.63
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

МИД Латвии запретил въезд в страну 49 иностранцам из "списка Магнитского"

Международная панорама
22 февраля, 19:02 UTC+3 РИГА РИГА 22, февраля. /ТАСС

Парламент страны утвердил аналог американского закона в феврале

Поделиться
Материал из 1 страницы

РИГА, 22 февраля. /ТАСС/. МИД Латвии запретил въезд в страну 49 иностранцам из так называемого списка Магнитского. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили во внешнеполитическом ведомстве.

"Запрет на въезд вступил в силу", - сказал пресс-секретарь ведомства Гинтс Егерманис.

О вступлении запрета в силу сообщил в Twitter и глава МИД республики Эдгарс Ринкевичс. "В соответствии с резолюцией Сейма (парламента Латвии) и основываясь на Иммиграционном законе, я запретил 49 персонам въезд на территорию Республики Латвия, посылая четкий сигнал, что сила закона и права человека имеют значение", - написал он.

Ранее в феврале Сейм Латвии утвердил проект решения, который является аналогом американского закона Магнитского. За этот документ проголосовали 60 депутатов, против высказались семь парламентариев, трое воздержались.

В США "Акт о верховенстве закона и подотчетности имени Сергея Магнитского" (так называемый акт Магнитского) является частью закона об отмене поправки Джексона - Вэника, действовавшей для СССР и России в 1974-2012 годах. Он вступил в силу в декабре 2012 года.

Закон предусматривает применение санкционных мер в отношении ряда российских должностных лиц, в том числе сотрудников силовых ведомств, причастных, по версии Вашингтона, к смерти Магнитского. Кроме того, документ распространяет действие санкций на лиц, "несущих ответственность за совершение внесудебных убийств, пыток и других серьезных нарушений прав человека". Лицам, подпадающим под санкции, закрыт въезд на территорию США, а их счета в американских банках подлежат замораживанию.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Акт Магнитского
Страны
Латвия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Кто и как будет наблюдать за выборами?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Специалисты оценили шансы российских хоккеистов в полуфинале со сборной Чехии
2
Что нужно знать об "исламских окнах" в банках
3
ФСБ предотвратила теракт в Петербурге
4
Бронзовые медали Игр-2018 керлингистов Крушельницкого и Брызгаловой переданы в МОК
5
История введения правил техосмотра транспортных средств в России. Досье
6
Домрачева была удивлена, насколько Бьорндален был рад ее победе в эстафете на Олимпиаде
7
Дизайнеры костюмов для фигурного катания — о нарядах участников Олимпиады-2018
Темы дня
Новости партнеров
Реклама