МИД Латвии запретил въезд в страну 49 иностранцам из "списка Магнитского"

РИГА, 22 февраля. /ТАСС/. МИД Латвии запретил въезд в страну 49 иностранцам из так называемого списка Магнитского. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили во внешнеполитическом ведомстве.

"Запрет на въезд вступил в силу", - сказал пресс-секретарь ведомства Гинтс Егерманис.

Pursuant resolution of Saeima (Parliament of Latvia) and based on Immigration law I have banned 49 individuals from entering the territory of the Republic of Latvia sending clear signal that rule of law and human rights matter #MagnitskyAct — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) 22 февраля 2018 г.

О вступлении запрета в силу сообщил в Twitter и глава МИД республики Эдгарс Ринкевичс. "В соответствии с резолюцией Сейма (парламента Латвии) и основываясь на Иммиграционном законе, я запретил 49 персонам въезд на территорию Республики Латвия, посылая четкий сигнал, что сила закона и права человека имеют значение", - написал он.

Ранее в феврале Сейм Латвии утвердил проект решения, который является аналогом американского закона Магнитского. За этот документ проголосовали 60 депутатов, против высказались семь парламентариев, трое воздержались.

В США "Акт о верховенстве закона и подотчетности имени Сергея Магнитского" (так называемый акт Магнитского) является частью закона об отмене поправки Джексона - Вэника, действовавшей для СССР и России в 1974-2012 годах. Он вступил в силу в декабре 2012 года.

Закон предусматривает применение санкционных мер в отношении ряда российских должностных лиц, в том числе сотрудников силовых ведомств, причастных, по версии Вашингтона, к смерти Магнитского. Кроме того, документ распространяет действие санкций на лиц, "несущих ответственность за совершение внесудебных убийств, пыток и других серьезных нарушений прав человека". Лицам, подпадающим под санкции, закрыт въезд на территорию США, а их счета в американских банках подлежат замораживанию.