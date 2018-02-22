Reuters: Иран уведомил МАГАТЭ о намерении создавать атомные силовые установки для кораблей

ТАСС, 22 февраля. Власти Ирана уведомили Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) о намерении создавать атомные силовые установки для морских судов. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на отчет МАГАТЭ.

Власти Ирана направили в агентство письмо, где сообщалось о планах "создавать в будущем атомные силовые установки для морских судов". МАГАТЭ в ответ потребовало уточнить подробности данного проекта по линии предполагаемого строительства новых заводов и инфраструктуры, однако пока не получило разъяснений.

Тегеран и "шестерка" (пять постоянных членов Совбеза ООН и Германия) мировых держав 14 июля 2015 года достигли соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома, приняв Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). 16 января 2016 года было объявлено о начале реализации этого плана. В частности, он предусматривает отмену санкций, наложенных на Иран в связи с его ядерной программой Советом Безопасности ООН, США и Евросоюзом. Взамен Тегеран обязался ограничить свою ядерную деятельность, поставив ее под международный контроль.