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СМИ: губернатор штата Миссури задержан по обвинению в нарушении права на личную жизнь

Международная панорама
23 февраля, 2:12 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 23, февраля. /ТАСС

Также сообщается, что члены законодательного собрания штата призвали губернатора уйти в отставку

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НЬЮ-ЙОРК, 23 февраля. /ТАСС/. Губернатор штата Миссури Эрик Грейтенс задержан после того, как в отношении него были выдвинуты обвинения в нарушении права на личную жизнь. Как сообщила в четверг газета The St. Louis Post-Dispatch, об этом объявила прокурор Сент-Луиса Кимберли Гарденер.

По данным газеты, обвинения в адрес губернатора были выдвинуты после того, как в январе в печати появились сообщения о том, что он, якобы, сделал компрометирующую фотографию своей любовницы и грозил воспользоваться этой фотографией в случае, если она расскажет о существовавших между ними отношениях. Грейтенс, по сообщению газеты, признал факт внебрачной связи, однако отрицал, что прибегал к угрозам.

Грейтенс был избран на пост губернатора Миссури в ноябре 2016 года. Как сообщила в четверг телекомпания Fox News, члены законодательного собрания штата Миссури призвали губернатора уйти в отставку.

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