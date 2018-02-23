Ваш регион:
Олимпиада-2018
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.02:
$ 56.76
€ 69.63
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Тревога поднята на базе ВМС США в штате Вашингтон после инцидента у КПП

Международная панорама
23 февраля, 2:20 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 23, февраля. /ТАСС

Въезд на базу был временно закрыт, а к месту происшествия вызвана команда саперов

Поделиться
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ЙОРК, 23 февраля. /ТАСС/. Меры безопасности усилены в четверг на базе ВМС США Китсап (штат Вашингтон) в связи с тревогой, поднятой после того, как неизвестный подъехал к контрольно-пропускному пункту на автомобиле и заявил, что у него при себе имеется самодельное взрывное устройство. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице базы в Facebook.

Как отмечается в сообщении, водитель задержан. В связи с инцидентом были предприняты необходимые меры безопасности. По данным агентства Associated Press, в машине задержанного были обнаружены некие подозрительные предметы.

Въезд на базу был временно закрыт, а к месту происшествия вызвана команда саперов и представителей правоохранительных органов. "Ситуация находится под контролем и расследуется", - говорится в сообщении.

Китсап - крупная база Тихоокеанского флота ВМС США, расположенная в северо-западной части штата Вашингтон. Является одной из важнейших американских баз, расположенных на побережье Тихого океана. На ней находятся стратегические подводные ракетоносцы, а также крупное хранилище ядерного оружия.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Кто и как будет наблюдать за выборами?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
На хрупких женских плечах: олимпийский триумф фигуристок Загитовой и Медведевой
2
Специалисты оценили шансы российских хоккеистов в полуфинале со сборной Чехии
3
Что нужно знать об "исламских окнах" в банках
4
Медведева опередила Загитову по числу подаренных игрушек после выступления на ОИ-2018
5
Керлинг и допинг: почему история с Крушельницким вызывает лишь вопросы
6
Почему саночника Семена Павличенко досрочно выслали с Олимпиады
7
Самые обидные и впечатляющие падения на Олимпиаде-2018
Темы дня
Новости партнеров
Реклама