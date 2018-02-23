Тревога поднята на базе ВМС США в штате Вашингтон после инцидента у КПП

НЬЮ-ЙОРК, 23 февраля. /ТАСС/. Меры безопасности усилены в четверг на базе ВМС США Китсап (штат Вашингтон) в связи с тревогой, поднятой после того, как неизвестный подъехал к контрольно-пропускному пункту на автомобиле и заявил, что у него при себе имеется самодельное взрывное устройство. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице базы в Facebook.

Как отмечается в сообщении, водитель задержан. В связи с инцидентом были предприняты необходимые меры безопасности. По данным агентства Associated Press, в машине задержанного были обнаружены некие подозрительные предметы.

Въезд на базу был временно закрыт, а к месту происшествия вызвана команда саперов и представителей правоохранительных органов. "Ситуация находится под контролем и расследуется", - говорится в сообщении.

Китсап - крупная база Тихоокеанского флота ВМС США, расположенная в северо-западной части штата Вашингтон. Является одной из важнейших американских баз, расположенных на побережье Тихого океана. На ней находятся стратегические подводные ракетоносцы, а также крупное хранилище ядерного оружия.