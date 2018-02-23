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Источник: СБ ООН проголосует по проекту резолюции о прекращении огня в Сирии на 30 дней

Международная панорама
23 февраля, 8:15 UTC+3 ООН ООН 23, февраля. /ТАСС

По информации собеседника агентства, на заседании будет рассмотрен подготовленный Кувейтом и Швецией проект резолюции, который переработан с учетом некоторых поправок, предложенных Россией

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ООН, 23 февраля. /ТАСС/. Совет Безопасности ООН в пятницу проголосует по проекту резолюции об установлении 30-дневного режима прекращения огня в Сирии. Заседание назначено на 19:00 мск, сообщил ТАСС источник во всемирной организации.

По информации собеседника агентства, на заседании будет рассмотрен подготовленный Кувейтом и Швецией проект резолюции, который переработан с учетом некоторых поправок, предложенных Россией.

В документе, с копией которого удалось ознакомиться ТАСС, отмечается, что перемирие, которое должно будет вступить через 72 часа после принятия резолюции, не будет распространяться на военные операции против террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ).

Текст также содержит требование ко всем сторонам конфликта, в том числе к сирийским властям, соблюдать нормы международного гуманитарного права. К участникам боевых действий обращен призыв содействовать оказанию гуманитарной помощи населению и эвакуации раненых.

В четверг на заседании Совбеза постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что согласия по проекту резолюции не достигнуто, и Россия предложила поправки в текст документа, чтобы его положения были осуществимы. Дипломат подчеркнул, что СБ ООН "должен согласовывать выполнимые, а не популистские, оторванные от реальности решения". По его словам, "если бы можно было резолюциями остановить насилие в горячих точках, то мы бы давно уже жили в совершенно другом мире".

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Персоны
Небензя, Василий Алексеевич
Темы
Кризис в Сирии Борьба с "Исламским государством"
Страны
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