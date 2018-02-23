Вучич заявил, что храм Святого Саввы станет символом братства России и Сербии

БЕЛГРАД, 23 февраля. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Храм Святого Саввы станет символом братства и дружбы между Россией и Сербией. Об этом заявил в четверг президент Сербии Александар Вучич на церемонии открытия мозаичного панно главного купола храма.

"Храм Святого Саввы станет символом дружбы и братства между Россией и Сербией. Благодарю Россию и ее президента Путина за помощь", - сказал Вучич по-русски. Эти слова сербского президента были встречены аплодисментами нескольких сотен собравшихся. Вучич также выразил благодарность академику Мухину, руководившему мозаичными работами.

"Этот купол над нами, вероятно, лучшее место, чтобы напомнить о связях церкви и народа, России и Сербии, народов, появившихся из одного племени, бывших собратьями в неволе, боровшихся вместе против ненависти как мирового порядка и добившихся свободы", - сказал Вучич.

В свою очередь Патриарх сербский Ириней поблагодарил Россию и ее лидера Владимира Путина за помощь в восстановлении храма Святого Саввы в Белграде. "Прежде всего выражаем благодарность России и ее президенту Владимиру Путину за помощь в восстановлении храма Святого Саввы. Также благодарим Русскую православную церковь за неоценимую помощь. Храм будет гордостью сербов и россиян, а также православия в целом", - заявил патриарх.

Торжественную церемонию открытия мозаичного панно провели заслуженный артист России Ян Осин и актер Милош Бикович. Перед собравшимися выступил Московский синодальный хор, а также Детский музыкальный театр "Домисолька", исполнивший песню о храме Святого Саввы, написанную специально к праздничному событию.

Завершающий этап строительства

Центральный сюжет купола храма - мозаичное панно "Вознесение Христово" - делали 70 художников из России и Сербии, руководил работами художник, член Президиума Российской академии художеств Николай Мухин, руководивший росписью храма Христа Спасителя в Москве.

Мозаика для украшения купола храма Святого Саввы, изготовленная российскими художниками, прибыла в Белград из Москвы в начале мая. Дар из России встречали множество людей во главе с высшим духовенством и представителями власти под колокольный звон. "Воскресение Христово" весит 10 т. Ее везли на специальном грузовике из России семь дней, преодолев около 2 тыс. км.

Ранее премьер-министр Сербии Александар Вучич, вступивший 31 мая в должность президента страны, пообещал, что строительство храма Святого Саввы в Белграде, начатое в 1894 году, будет завершено в течение срока его президентского мандата, истекающего в мае 2022 года. По мнению избранного президента, завершение возведения храма важно не только для церкви, но и для туристической отрасли.

По поручению президента России Владимира Путина с 2015 года Россотрудничество является генеральным координатором работ по оформлению внутреннего убранства храма. Финансирование осуществляется за счет внебюджетных средств, предоставляемых российскими компаниями, ведущими бизнес в Сербии. Предполагается, что все основные работы по оформлению не только купола, но и алтаря храма завершатся к 2019 году, когда будет отмечаться 800-летие автокефалии Сербской православной церкви.

История храма

Храм Святого Саввы в Белграде - один из крупнейших православных соборов в мире. Его размеры 91 на 81 м, а площадь - 7570 кв. м, диаметр купола составляет 35 м, а высота - 65 м. Храм был освящен в честь первого сербского архиепископа и национального героя Сербии святого Саввы (1169-1236). По преданию, собор решено было возвести на месте сожжения его мощей турками в 1594 году.

Строительство началось в 1894 году, но долгие годы шло по большей части планирование и согласование. К возведению самого здания приступили в 1935 году. Вторая мировая война прервала процесс, который был возобновлен лишь в мае 1986 года. Купол был завершен в 1989 году, а в 2004 году состоялось официальное открытие еще не полностью законченного храма.

В благодарность за поддержку российской стороны Александар Вучич в ходе своего визита в Москву в декабре 2017 года пригласил своего российского коллегу Владимира Путина совместно открыть храм, завершение строительства которого намечено на 2019 год и приурочено к 800-летию автокефалии Сербской православной церкви.