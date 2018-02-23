Луценко сообщил о планах соратников Саакашвили захватить здание парламента Украины

КИЕВ, 23 февраля. /ТАСС/. Украинские силовики задержали группу сторонников лидера партии "Движение новых сил", бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, которые намеревались захватить здание Верховной рады. Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"Мы задержали группы с арсеналом оружия, которые собирались захватить парламент", - отметил генпрокурор в интервью изданию "Левый берег", не указав, когда именно произошло задержание.

"Я в этом не обвиняю Саакашвили. Он об этом, скорее всего, и не знает. Но его деятельность, выбранная им риторика, притягивает к себе безумцев… Я думаю, что агрессивный большевизм, который провозглашает Саакашвили в этой стране, очень опасен для нашего будущего", - сказал Луценко.

По его словам, один из митингующих намеревался бросить боевую гранату в зал украинского парламента. "Благодаря его (Саакашвили) агрессивной риторике вокруг него собираются чрезвычайно агрессивные лица. У одного из них мы изъяли 20 кг пластида. Для сведения: 20 кг пластида снесет одну стену Верховной рады полностью. И это факт", - отметил генпрокурор.

Протест Саакашвили

17 октября 2017 года у здания Верховной рады несколько политических партий и общественных движений начали во главе с Саакашвили всеукраинскую акцию в поддержку масштабной политической реформы, которая продолжается до сих пор. Протестующие требуют принять законы об ограничении депутатской неприкосновенности, об антикоррупционном суде и новых избирательных правилах, а также принять закон об импичменте президента. Участники акции разбили палаточный городок на проезжей части улицы Грушевского, а также в Мариинском парке и выразили намерение оставаться там до выполнения их требований.

Президент Петр Порошенко заявил, что реальный план организаторов акции протеста - это дестабилизация ситуации на Украине, а генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что участники митинга под руководством Саакашвили готовят государственный переворот в стране и финансируются из-за границы.

5 декабря 2017 года Саакашвили задержали сотрудники СБУ по обвинению в сотрудничестве с преступными группами и организации митингов, а также в получении якобы из России около $500 тыс. на финансирование акций протеста с целью свержения власти на Украине. Однако сторонники политика, окружив автомобиль, куда усадили Саакашвили, добились его освобождения. 8 декабря лидер "Движения новых сил" был вновь задержан, но 11 декабря Печерский районный суд Киева отклонил ходатайство обвинения о домашнем аресте, и Саакашвили освободили в зале суда.

12 февраля экс-президента Грузии задержали в Киеве, а затем выдворили в Польшу. Там политик заявил, что не оставит попыток вернуться на Украину. Государственная пограничная служба Украины запретила Михаилу Саакашвили въезд в страну до 2021 года.