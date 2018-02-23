Администрация США собирается экономически "отрезать" КНДР от остального мира

ВАШИНГТОН, 23 февраля. /ТАСС/. Администрация США поставила своей целью "отрезать" в экономическом плане КНДР от остального мира. Это признал в пятницу на брифинге для журналистов министр финансов США Стивен Мнучин.

"В настоящее время мы используем всю экономическую мощь США и работаем с союзниками, чтобы в экономическом смысле "отрезать" их [от остального мира], - сказал про власти КНДР руководитель американского минфина. - В этом в данный момент заключается приоритет кампании оказания максимального давления [на КНДР]".

При этом Мнучин утверждал, что различные односторонние и многосторонние ограничения, примененные за последние месяцы против Пхеньяна, начинают приводить к сокращению масштабов финансирования его программ создания оружия массового уничтожения (ОМУ) и средств доставки. "И скажу, что, по нашему мнению, экономические санкции начинают иметь существенное воздействие на их (КНДР - прим. ТАСС) способность финансировать свои программы [создания ОМУ и средств его доставки]", - заявил министр.

Согласно изложенной им информации, США к настоящему времени ввели санкции в отношении КНДР более 450 раз, причем "примерно половина" таких случаев пришлась на 2017 год. "[Американские] санкции [в отношении КНДР] действуют с 2005 года. Но под руководством президента [США Дональда] Трампа была введена половина из них за минувший год", - подчеркнул глава минфина. Он подтвердил, что для оценки эффективности режима односторонних санкций США используют различные "и секретные, и несекретные показатели".

Мунчин добавил, что Соединенные Штаты ценят тот факт, что КНДР уже продолжительное время воздерживается от ракетных и ядерных испытаний, однако процесс подготовки пакетов санкций в отношении Пхеньяна напрямую не связан с нынешней ситуацией на Корейском полуострове.

"В то время как мы ценим то, что не было испытаний, это не является неким стандартом, которого мы придерживаемся", - сказал он, уйдя от ответ на вопрос журналиста, поинтересовавшегося, зачем вводить столь существенный пакет рестрикций против Пхеньяна в тот момент, когда в ситуации на Корейском полуострове наметилось потепление, а КНДР уже продолжительное время не проводила ракетные и ядерные испытания.

"Существует огромный процесс по подготовке пакетов санкций - как только они были подготовлены, мы их тут же сегодня и объявили", - сказал он, пояснив, что введение рестрикций напрямую не связано с происходящим на данный момент на Корейском полуострове.

США ранее объявили самый большой пакет санкций в отношении КНДР из когда-либо вводившихся Вашингтоном. В него вошли 27 организаций, 28 судов и одно физическое лицо.