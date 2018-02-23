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Туск: большинство стран ЕС готовы увеличить взносы в бюджет Евросоюза после Brexit

Международная панорама
23 февраля, 21:19 дата обновления: 23 февраля, 22:16 UTC+3

При этом число мест в Европарламенте сократится с 751 до 705

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БРЮССЕЛЬ, 23 февраля. /ТАСС/. Многие страны Евросоюза готовы увеличить взносы в бюджет ЕС после выхода Великобритании из состава сообщества (Brexit). Об этом заявил глава Евросовета Дональд Туск на пресс-конференции по итогам неформального саммита 27 стран сообщества.

"Многие страны готовы вносить больше в бюджет ЕС после 2020 года", - сказал он.

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По его словам, лидеры ЕС договорились потратить больше денег на миграцию и безопасность. "Некоторые страны-члены уже внесли вклад в новый бюджет", - добавил Туск.

Бюджет ЕС принимается обычно на 5-7 лет. Последний многолетний бюджет был принят на период 2014-2020 годов в декабре 2013 года, хотя Еврокомиссия представила свое предложение еще 29 июня 2011 года.

Процесс обычно длится долго, так как предложенный Еврокомиссией проект бюджета должен одобрить и Европарламент, и все страны сообщества сначала на уровне министров в Совете ЕС, а затем и на уровне глав государств в Евросовете. В этот раз, как ожидается, он может затянуться еще дольше из-за Brexit. С выходом Великобритании из состава ЕС в бюджете сообщества образуются многомиллиардные "дыры", которые Брюсселю необходимо закрыть путем сокращения финансирования разных сфер, включая социальную.

Сокращение мест в Европарламенте

Выход Великобритании из ЕС будет означать и сокращение состава Европарламента. По словам Туска, главы государств и правительств 27 стран Евросоюза поддержали это.

"Лидеры поддержали идею о том, что меньше стран означает меньше мест, что говорит о сокращении состава с 751 человека до 705", - сказал он. Формально это решение лидеры ЕС намерены утвердить в июне.

Туск отметил, что, хотя у Великобритании есть в Европарламенте 73 депутатских мандата, он согласен сократить число депутатов после Brexit лишь на 46 человек, сохранив еще 27 мест "в резерве" для новых государств Евросоюза в долгосрочной перспективе.

Официальными кандидатами на вступление в ЕС в настоящее время являются Албания, Македония, Сербия, Черногория, а также Турция.

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