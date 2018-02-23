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США предложили СБ ООН расширить санкционные списки КНДР

Международная панорама
23 февраля, 22:03 дата обновления: 23 февраля, 22:13 UTC+3

В американском постпредстве при всемирной организации отметили, что предложение направлено на пресечение контрабандистской деятельности КНДР в море

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ООН, 23 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты внесли в пятницу в комитет Совета Безопасности ООН по КНДР предложения о расширении санкционных списков с целью пресечения незаконных морских операций Пхеньяна с нефтью и углем. Об этом сообщило постоянное представительство США при всемирной организации.

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"Постоянное представительство США при ООН сегодня внесло предложения в комитет СБ ООН по северокорейским санкциям, направленные на пресечение незаконной контрабандистской деятельности КНДР в море, целью которой является получение нефти и продажа угля", - говорится в письменном заявлении дипмиссии. В ней подчеркнули, что переданная в санкционный комитет заявка включает доказательства того, что компании, которые предлагаются включить в черные списки, причастны к "незаконной северокорейской деятельности в нарушение резолюций Совета Безопасности".

Ранее в пятницу министерство финансов США ввело санкции в рамках противодействия ядерной и баллистической программе КНДР, санкции коснутся 27 судоходных и транспортных компаний, 28 судов и одного физического лица. В администрации США сообщили, что этот пакет санкций - "самый серьезный, который когда-либо был в адрес КНДР".

Как заявили в постпредстве США, новые санкции, введенные казначейством, и заявка, переданная в комитет СБ ООН, являются "частью скоординированных усилий правительства США по оказанию максимального давления на северокорейский режим" и призваны положить конец контрабанде угля и нефти.

Комментируя шаги, предпринятые Вашингтоном, постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что Соединенные Штаты "не дадут спуску" КНДР. "Мы наращиваем давление на северокорейский режим, и мы собираемся задействовать все инструменты, которые есть в нашем распоряжении, в том числе будем работать с нашими союзниками и через ООН по усилению давления до тех пор, пока КНДР не изменит курс. Мир не признает ядерный статус Северной Кореи", - приводятся слова Хейли в письменном заявлении постпредства США при ООН.

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