Мадуро возглавит масштабные военные учения в Венесуэле

ТАСС, 24 февраля. Крупные военные учения с привлечением гражданских лиц и ополчения в Венесуэле пройдут 24 и 25 февраля под руководством президента Николаса Мадуро. Об этом сообщил в пятницу министр связи и информации страны Хорхе Родригес.

"Будут привлечены гражданские лица, полицейские, военные, общественные организации, главная цель этих учений - сохранение мира. Руководить ими будет главнокомандующий Боливарианскими вооруженными силами, президент Николас Мадуро", - цитирует Родригеса радиостанция Union Radio. Ожидается, что в маневрах под названием "Независимость - 2018" будут задействованы более миллиона человек.

Ранее в феврале Тарек Уильям Сааб, назначенный Конституционной ассамблей генеральным прокурором Боливарианской Республики, выступил с утверждением, что противники Венесуэлы вынашивают планы вооруженного вторжения в страну с территории Колумбии. Глава Вооруженных сил Колумбии генерал Альберто Мехиа опроверг существование подобных замыслов.