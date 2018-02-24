Спецпрокурор Мюллер обвинил Манафорта в лоббировании интересов Украины

ВАШИНГТОН, 24 февраля. /ТАСС/. Экс-руководитель предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт тайно платил бывшим европейским должностным лицам высокого ранга для лоббирования интересов Украины, в том числе и в США. Об этом говорится в обвинительном заключении спецпрокурора Роберта Мюллера.

"В или приблизительно в 2012 году Манафорт при поддержке [своего делового партнера Рика] Гейтса от имени [тогдашнего украинского президента Виктора] Януковича и Партии регионов (украинская политическая партия, лидер которой Янукович был президентом с 2010 по 2014 год - прим. ТАСС) втайне нанял группу бывших европейских политиков высокого ранга, чтобы те занимали позицию, благоприятную для Украины, включая лоббирование [интересов страны] в Соединенных Штатах", - отмечается в документе, с которым корреспондент ТАСС ознакомился в электронном архиве суда.

В частности, по данным следствия, Манафорт в 2012 и 2013 годах "использовал по крайней мере четыре офшорных счета, чтобы перевести более €2 млн" и расплатиться с этой группой. План "состоял в том, чтобы бывшие политики, неофициально называемые "Габсбургской группой", должны были создавать видимость представления своих независимых оценок действиям правительства Украины", когда на самом деле они получали деньги за лоббирование интересов Киева. Группу лоббистов возглавлял "бывший европейский канцлер", который координировал свои действия с Манафортом.

Лоббистский центр в Европе

Спецпрокурор также рассказывает об организации "Европейский центр современной Украины", которая была создана в 2012 году в Бельгии и стала "рупором Януковича и Партии регионов". Центр "подчинялся первому вице-премьеру Украины" и работал до событий, произошедших в стране в 2014 году. Манафорт и Гейтс использовали эту организацию для "лоббирования и проведения пиар-кампаний в Соединенных Штатах и Европе в интересах" тогдашних украинских властей.

В 2012 году экс-руководитель штаба Трампа в попавшей в распоряжение Мюллера записке указал, что в небольшую группу должны входить "весьма влиятельные" бывшие европейские чиновники, "политически надежные друзья", которые "могут действовать самостоятельно и без каких-либо видимых связей с правительством Украины". Он подчеркивает, что группа должна действовать "по тихой указке" самого Манафорта и киевских властей.

31-страничный акт был приобщен к делу еще в середине февраля, но судья только в пятницу сняла с него гриф секретности. Заключение также содержит несколько деталей об обвинениях Манафорта в финансовых преступлениях, которые уже были опубликованы, в том числе и в четверг.

Ранее в пятницу Гейтс признал себя виновным в даче ложных показаний и сговоре. Он сознался, в частности, в подлоге - предоставлении министерству юстиции США ложной документации о лоббировании интересов зарубежного субъекта с ноября 2016 года по февраль 2017 года. Новое обвинительное заключение снимает с Гейтса обвинения, а также убирает несколько пунктов из первоначального обвинительного акта, распространенного в октябре.

С мая 2017 года Мюллер проводит расследование по широкому кругу вопросов, включая приписываемые Москве попытки вмешательства в ход президентской гонки в США 2016 года. Первые обвинения, которые спецпрокурор предъявил Манафорту и Гейтсу, не касались выборов вообще. Манафорту инкриминируется сговор с целью отмывания денег, несоблюдение закона об иностранных агентах, дача ложных показаний, сокрытие информации о счетах в иностранных банках.

В четверг Мюллер предъявил бывшим главе предвыборного штаба и советнику Трампа новые обвинения по 32 пунктам, которые связаны с мошенническими действиями в банковской и налоговой сферах. Манафорту инкриминируется легализация при пособничестве Гейтса более $30 млн и неуплата Соединенным Штатам налога с этого дохода. Гейтс обвиняется в утаивании от министерства финансов США доходов в размере свыше $3 млн.