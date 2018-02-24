Сторонники Саакашвили у дома генпрокурора Украины требуют освободить политзаключенных

КИЕВ, 24 февраля. /ТАСС/. Сторонники лидера партии "Рух новых сил", экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в субботу устроили пикет у дома генерального прокурора Украины Юрия Луценко. Как передает корреспондент ТАСС, около ста человек прибыли в село Стоянка под Киевом, где проживает генпрокурор, с требованием "прекратить репрессии в отношении патриотов Украины".

"Луценко в свое время преследовался режимом Януковича, а теперь сам прибегает к репрессиям в отношении наших товарищей", - сказал один из протестующих.

По мнению пикетчиков, Генеральная прокуратура незаконно арестовала соратника Саакашвили, главу Киевской областной организации "Рух новых сил" Севериона Дандадзе. "Мы считаем эти преследования политическими. Многие наши товарищи, настоящие патриоты Украины, находятся под арестом", - рассказывают митингующие.

Дандадзе был задержан 4 декабря. Он находится в киевском СИЗО. Ему предъявили обвинение по ст. 110 Уголовного кодекса - госизмена, и ст. 256 - содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности.

Участники акции начали разбивать возле дома Луценко палаточный городок и заявили, что будут "стоять до полной победы". "Пока не выпустят на свободу Дандадзе и других политзаключенных", - заверяют протестующие. На месте протеста дежурят десятки полицейских. Они пока наблюдают за акцией и не вмешиваются в происходящее. Однако перед этим правоохранители проверили все автомобили, а их здесь более 15, на предмет наличия оружия и взывоопасных предметов.

Это уже не первая акция протеста возле дома Луценко. В декабре прошлого года участники акции "Одеяло для генпрокурора" приехали к дому генпрокурора и призвали его прекратить давление на Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ). На заборе дома активисты разместили плакаты с надписями "Руки прочь от НАБУ" и "Защитим НАБУ", а также потребовали от Луценко уйти в отставку из-за того, что он раскрыл данные агентов НАБУ. Протестующие использовали клетчатое одеяло как символ коррумпированности генпрокурора.