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США осудили совершенные в последние два дня теракты в Афганистане, Сомали и Йемене

Международная панорама
25 февраля, 6:38 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 25, февраля. /ТАСС

Теракты укрепляют решимость стран избавить мир от террористов, заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс

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ВАШИНГТОН, 25 февраля. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа осуждает приведшие к многочисленным жертвам террористические вылазки, совершенные в последние два дня экстремистами в Афганистане, Сомали и Йемене. Это отметила в распространенном в субботу заявлении пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

"Мы осуждаем трусливые теракты, совершенные в Афганистане, Сомали и Йемене и приведшие к гибели десятков ни в чем не повинных людей", - указала она. "Эти вылазки только укрепляют решимость стран избавить мир от террористов. Наша решимость непоколебима", - добавила Сандерс.

В Афганистане по меньшей мере 25 военнослужащих погибли в пятницу в результате нападения боевиков радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) на военную базу в провинции Фарах, сообщило агентство Pajhwok. В субботу прогремел взрыв в центре Кабула: два человека погибли, шесть получили ранения. Одновременно с этим теракт был совершен в городе Лашкаргах на юге страны - погиб один человек, 10 пострадали.

В йеменском Адене жертвами двойного теракта в субботу стали пять человек, еще 31 получил ранения. Такие данные привел телеканал Sky News Arabia, который ссылается на генерала Шаляля Али Шаиа - начальника службы безопасности города, считающегося временной столицей страны. Ответственность за нападение взяла на себя группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ).

В сомалийской столице Могадишо в пятницу недалеко от резиденции президента взорвался автомобиль, а за этим последовал еще один взрыв. По меньшей мере 38 человек погибли, сообщило агентство AFP со ссылкой на столичную службу скорой помощи.

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