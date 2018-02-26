Пицца будет включена в сухие пайки для военнослужащих США в течение года

ВАШИНГТОН, 26 февраля. /Корр. ТАСС Александр Пахомов/. Пицца, способная сохранять свои вкусовые качества в течение трех лет, будет включена в сухие пайки для военнослужащих США в течение года. Об этом сообщила издаваемая Пентагоном газета Stars and Stripes, ссылаясь на официального представителя армейского Научно-исследовательского центра в городке Нэтик (штат Массачусетс) подполковника в отставке Дэвида Ацетту.

По его словам, "военнослужащие получат пиццу в составе сухих пайков к началу 2019 года". "И она вкуснее, чем замороженная пицца", - подчеркнул Ацетта, добавив, что солдаты смогут носить ее в своих рюкзаках в течение длительного срока, не опасаясь, что она испортится.

В первое время в войска будет поступать пицца только с одной начинкой - с разновидностью итальянской колбасы пепперони, отличающейся острым вкусом, отметил представитель Центра. Но в перспективе будут предложены и другие начинки, заверил он.

Как рассказал Ацетта, сотрудники Центра потратили годы на то, чтобы пицца соответствовала строгим стандартам, разработанным в армии. В частности, комплекты "готового питания" для военнослужащих не должны портиться в течение трех лет при температуре 26 градусов по Цельсию. Специалисты решали сложную задачу: как, не прибегая к большому количеству консервантов, добиться того, чтобы пицца продолжала выглядеть аппетитно и сохраняла свежий вкус.

Ацетта не стал раскрывать секретов, заметив лишь, что "ключ к решению этой задачи - поддержание кислотного баланса теста, предотвращение окисляемости и регулирование влажности". "Исследователи прибегли к методам молекулярной кухни", - добавил он.

Вкусовые качества армейской пиццы сейчас продолжают оценивать профессиональные дегустаторы, а потом небольшие пробные партии будут отправлены в подразделения. "За военнослужащими последнее слово", - указал представитель Центра.

Ему самому пицца понравилась. Американские солдаты просили включить ее в сухой паек еще в 1980-х годах, когда для них начали разрабатывать комплекты "готового питания", напомнил Ацетта. "Военнослужащие, находящиеся в полевых условиях, будут воспринимать эту пиццу как деликатес, и этого гражданским лицам, проживающим в комфортабельных домах, не понять", - считает он.

В частях, пишет Stars and Stripes, уже с нетерпением ожидают поступление пиццы. "Это замечательная идея", - привело издание слова капитана Орландона Ховарда из 2-й бронетанковой бригады, дислоцированной в Европе.

Научно-исследовательский центр в Нэтике занимается также разработкой обмундирования и снаряжения для Вооруженных сил США.