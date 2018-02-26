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Иран примет адекватные меры в случае выхода США из ядерной сделки

Международная панорама
26 февраля, 12:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, февраля. /ТАСС

Официальный представитель внешнеполитического ведомства ИРИ Бахрам Гасеми отметил, что страна заинтересована в СВПД, однако "США действуют наперекор интересам Ирана"

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ТАСС, 26 февраля. Исламская Республика Иран (ИРИ) примет адекватные меры в том случае, если США выйдут из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом в понедельник заявил официальный представитель внешнеполитического ведомства ИРИ Бахрам Гасеми во время еженедельного брифинга в Тегеране, который в прямом эфире транслировал телеканал Press TV.

"В случае выхода США из СВПД мы примем адекватные меры, задействовав все имеющиеся у нас ресурсы", - сказал Гасеми. Он также добавил, что ИРИ заинтересована в СВПД, однако "США действуют наперекор интересам Ирана". "Любые выпады [президента США Дональда] Трампа в адрес Тегерана безосновательны и не имеют силы", - резюмировал Гасеми.

13 октября 2017 года Дональд Трамп изложил новую, более жесткую стратегию США по отношению к Ирану. Президент США отказался подтвердить выполнение Исламской Республикой соглашения по ядерной программе и пообещал добиваться внесения в него изменений, иначе, по его утверждению, его страна прекратит свое участие в СВПД по иранской ядерной программе, достигнутом в июле 2015 года. Он напомнил, что вновь продлил отмену санкций в отношении Ирана, однако, по его словам, это было сделано "лишь с целью заключить соглашение с европейскими союзниками для того, чтобы исправить ужасные недостатки иранской ядерной сделки".

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