Молдавия заинтересована в укреплении оборонного потенциала при помощи НАТО

КИШИНЕВ, 26 февраля. /ТАСС/. Молдавия заинтересована продолжать сотрудничать с НАТО на основании Индивидуального плана партнерства на 2017-2019 годы. Об этом говорилось на встрече министра иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Тудора Ульяновски с замгенсека НАТО Роуз Геттемюллер в Брюсселе, сообщает в понедельник пресс-служба внешнеполитического ведомства.

"Подчеркивалась заинтересованность Молдавии в помощи НАТО, особенно в рамках Инициативы по укреплению оборонного потенциала и Платформы по взаимодействию", - говорится в сообщении. Также Ульяновски подчеркнул заинтересованность молдавской стороны во внедрении новых невоенных проектов.

Согласно конституции, Молдавия обладает нейтральным статусом. По многочисленным социологическим опросам, подавляющее большинство граждан республики выступают против вступления страны в НАТО. Однако с 1994 года страна сотрудничает с альянсом в рамках Индивидуального плана партнерства, а правящая проевропейская коалиция, которую сформировала в парламенте Демократическая партия Молдовы, считает необходимым наращивать это взаимодействие. Так в Кишиневе действует информационный центр альянса, а в декабре прошлого года открылось и бюро по связям с НАТО.

Против этого неоднократно выступал президент Молдавии Игорь Додон, который настаивает на укреплении нейтралитета страны и его международном признании.