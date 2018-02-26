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Молдавия заинтересована в укреплении оборонного потенциала при помощи НАТО

Международная панорама
26 февраля, 22:14 UTC+3 КИШИНЕВ КИШИНЕВ 26, февраля. /ТАСС

Министр иностранных дел и европейской интеграции страны Тудор Ульяновски также подчеркнул заинтересованность молдавской стороны во внедрении новых невоенных проектов

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КИШИНЕВ, 26 февраля. /ТАСС/. Молдавия заинтересована продолжать сотрудничать с НАТО на основании Индивидуального плана партнерства на 2017-2019 годы. Об этом говорилось на встрече министра иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Тудора Ульяновски с замгенсека НАТО Роуз Геттемюллер в Брюсселе, сообщает в понедельник пресс-служба внешнеполитического ведомства.

"Подчеркивалась заинтересованность Молдавии в помощи НАТО, особенно в рамках Инициативы по укреплению оборонного потенциала и Платформы по взаимодействию", - говорится в сообщении. Также Ульяновски подчеркнул заинтересованность молдавской стороны во внедрении новых невоенных проектов.

Согласно конституции, Молдавия обладает нейтральным статусом. По многочисленным социологическим опросам, подавляющее большинство граждан республики выступают против вступления страны в НАТО. Однако с 1994 года страна сотрудничает с альянсом в рамках Индивидуального плана партнерства, а правящая проевропейская коалиция, которую сформировала в парламенте Демократическая партия Молдовы, считает необходимым наращивать это взаимодействие. Так в Кишиневе действует информационный центр альянса, а в декабре прошлого года открылось и бюро по связям с НАТО.

Против этого неоднократно выступал президент Молдавии Игорь Додон, который настаивает на укреплении нейтралитета страны и его международном признании.

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