Несколько десятков националистов устроили провокацию возле генконсульства РФ в Одессе

КИЕВ, 26 февраля. /ТАСС/. Украинские националисты в понедельник забросали зажигательными шашками территорию генерального консульства России в Одессе, а также облили забор представительства краской.

"После исполнения гимна Украины участники акции протеста перебросили горящие файеры через забор здания дипмиссии и облили забор генконсульства красной краской", - сообщило агентство Укринформ. К зданию дипломатического учреждения пришло около 30 участников различных организаций националистического толка. Свои действия они связали с четвертой годовщиной событий, которые положили начало процесса воссоединения Крыма с Россией.

Во время провокации около здания генконсульства находилось около 50 сотрудников правоохранительных органов Украины, однако действиям националистов они не препятствовали.

Различные представительства РФ, а также отделения и офисы российских компаний на Украине на фоне жесткой антироссийский риторики украинского руководства, которое пришло к власти в 2014 году, регулярно становятся объектами для нападений. Очередным из таких случаев стал погром в здании Россотрудничества в Киеве 17 февраля этого года. Несколько десятков экстремистов ворвались в помещение, исписали его стены оскорбительными надписями и сорвали российский флаг. Кроме того, они предприняли попытку разгромить отделения Альфа-банка и Сбербанка России, которые расположены поблизости.

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя 16 марта 2014 года провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса: за воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. Президент России Владимир Путин 18 марта того же года подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта он был ратифицирован Федеральным собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказывается признавать Крым частью России.