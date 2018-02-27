Посол США в РФ считает, что в 2018 году отношения двух стран улучшатся

КАЗАНЬ, 27 февраля. /ТАСС/. Посол США в России Джон Хантсман рассчитывает, что в 2018 году отношения Москвы и Вашингтона улучшатся.

Посол посетовал, что СМИ "каждый раз спрашивают его о санкциях". "Санкции возникли в результате проблем в наших отношениях, мы будем решать их постепенно, - отметил он во время встречи со студентами Казанского медицинского университета. - В этом смысле я с оптимизмом смотрю на 2018 год, это будет важный год, который мы можем закончить на лучшей ноте, чем сейчас".

"Иногда, когда мы смотрим телевизор, нам кажется, что России и США уже ничего не остается, кроме как ругаться", - отметил Хантсман. Однако, по его мнению, две страны могут сотрудничать несмотря на санкции, в том числе в науке и бизнесе. Так, важным вопросом, по его мнению, сейчас должно быть "когда ученые США и России вместе объявят войну раку".

В понедельник министр финансов США Стивен Мнучин сообщил, что Вашингтон введет новые ограничительные меры против Москвы в течение 30 дней.