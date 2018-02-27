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Fox: спецпрокурор США снимает с экс-советника Трампа часть обвинений

Международная панорама
27 февраля, 23:59 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 27, февраля. /ТАСС

По данным телеканала, Роберт Мюллер удовлетворен тем, насколько добросовестно Ричард Гейтс выполняет условия сделки с правосудием

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НЬЮ-ЙОРК, 27 февраля. /ТАСС/. Спецпрокурор США Роберт Мюллер предложил снять с бывшего советника Дональда Трампа во время предвыборной кампании в США 2016 года Ричарда Гейтса обвинения по 22 пунктам. Они касаются уклонения от уплаты налогов в США и банковских махинаций, сообщил во вторник телеканал Fox News.

Согласно его информации, Мюллер, очевидно, удовлетворен тем, насколько добросовестно Гейтс выполняет условия сделки с правосудием, объявленной на прошлой неделе. Экс-советник Трампа признал себя виновным по обвинениям, выдвинутым против него в октябре 2017 года и предусматривающим лишение свободы на срок до 71 месяца.

Спецпрокурор США в обмен на это и дачу показаний против Пола Манафорта, который ранее являлся руководителем предвыборного штаба Трампа, решил отозвать часть обвинений. Они были выдвинуты не так давно в федеральном суде штата Вирджиния, пояснил телеканал.

Согласно документам, поступившим 23 февраля в электронную базу данных федерального суда округа Колумбия, Гейтс признал себя виновным в целом ряде преступлений, в том числе в сговоре с целью осуществления незаконных финансовых операций, нарушениях при осуществлении лоббистской деятельности в пользу властей Украины и Партии регионов (украинская политическая партия, лидер которой Виктор Янукович был президентом с 2010 по 2014 год - прим. ТАСС), а также в даче ложных показаний ФБР. Гейтс при этом утверждает, что действовал либо в сговоре с Манафортом, либо выполняя его прямые указания.

Бывший советник Трампа в письме своим друзьям пояснил, что был вынужден признать себя виновным ради благополучия своей семьи и пожертвовал своим добрым именем, понимая бесперспективность отстаивания своей невиновности и осознавая нехватку денег на судебный процесс. Этот немаловажный нюанс раскрыла ранее телекомпания CNN, опубликовав выдержки этого письма.

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