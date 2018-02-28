ЛНР готова к разведению 5 марта сил в районе Станицы Луганской

ЛУГАНСК, 28 февраля. /ТАСС/. Народная милиция провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) готова отвести силы и средства в районе Станицы Луганской 5 марта, но при условии зеркальных действий со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в среду заявил представитель народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

"Подразделения народной милиции готовы к соблюдению новых договоренностей о разведении сил и средств, но хотим подчеркнуть, что этот процесс будет производиться нами только зеркально с подразделениями ВСУ", - приводит его слова агентство Луганскинформцентр. Марочко подчеркнул, что народная милиция ЛНР, как и ранее, выступает за мирное разрешение конфликта в Донбассе.

Участники контактной группы по урегулировании ситуации на востоке Украины на заседании в Минске наметили на 5 марта разведение сил в Станице Луганской. Спецпредставитель председателя ОБСЕ Мартин Сайдик подчеркнул, что отвод вооружения возможен "при условии полного соблюдения прекращения огня."

На встрече контактной группы в Минске 21 сентября 2016 года представители ЛНР и ДНР парафировали подписанное представителями Украины, России и ОБСЕ рамочное соглашение о разведении сил и средств в Донбассе. Документ предполагает создание зон безопасности на трех участках: у Золотого, Станицы Луганской (оба в ЛНР) и Петровского (ДНР). К настоящему времени разведение сил состоялось только в районе Золотого и Петровского. Отвод у Станицы Луганской около 70 раз срывался по вине украинской стороны, которая мотивировала свои отказы якобы имевшими место обстрелами со стороны ЛНР.

В то же время СММ ОБСЕ более десятка раз подтверждала соблюдение сторонами конфликта на данном участке необходимого для начала разведения семидневного периода режима прекращения огня.