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Пучдемон предложил вместо себя альтернативного кандидата на пост главы Каталонии

Международная панорама
1 марта, 22:00 UTC+3

Политик объявил, что его парламентская группа предложит кандидатуру заключенного под стражу депутата Жорди Санчеса

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МАДРИД, 1 марта. /ТАСС/. Бежавший в Бельгию Карлес Пучдемон объявил, что парламентская группа "Вместе за Каталонию" предложит кандидатуру заключенного под стражу депутата Жорди Санчеса на пост регионального лидера. Соответствующее сообщение бывший глава каталонского правительства опубликовал в четверг на своей странице в Facebook.

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"Этим вечером я попросил председателя парламента [Роже Торрена] на временной основе не представлять мою кандидатуру для процедуры вступления в должность председателя Женералитета (правительства - прим. ТАСС) Каталонии", - написал Пучдемон. "Объявляю, что [группа] "Вместе за Каталонию" предложит депутата Жорди Санчеса в качестве кандидата на председательский пост", - добавил он.

"В ближайшие дни я созову членов парламента на торжественное собрание, чтобы создать Совет республики, который возьмет курс на реальную независимость", - отметил экс-лидер автономии. Он также сообщил, что группа международных адвокатов уже подала жалобу на испанское правительство в Комитет по правам человека ООН.

Политик бежал в Бельгию в октябре прошлого года. На территории Испании действует ордер на арест экс-главы автономии, которого прокуратура обвиняет в бунте, мятеже и растрате после попыток добиться независимости Каталонии. Мадрид уже заявлял, что выступает против возможности дистанционного вступления Пучдемона в должность каталонского лидера.

Санчес является каталонским депутатом и бывшим лидером организации Национальная каталонская ассамблея, которая ратует за выход региона из состава королевства. Политик проходит по делу о возможном подстрекательстве к мятежу и был заключен под стражу в октябре прошлого года. Судья Пабло Льярена отказал в просьбе отпустить Санчеса из-за "риска преступного рецидива".

20-21 сентября гражданская гвардия проводила в Каталонии обыски в офисах ряда компаний и домах в связи с расследованием организации референдума о независимости. Были задержаны более 10 человек. Тогда из-за этих событий в Барселоне прошли массовые акции протеста, ряд участников демонстраций попытался силой помешать сотрудникам правоохранительных органов выполнить свою работу. Санчес призывал людей выходить на улицы и не покидать их.

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