Госдеп: заявления Путина о разработке и испытаниях новых видов вооружений беспокоят США

ВАШИНГТОН, 1 марта. /ТАСС/. Заявления президента РФ Владимира Путина о разработке и испытаниях новых видов вооружений вызывают обеспокоенность США. Об этом заявила в четверг руководитель пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт во время регулярного брифинга для журналистов.
"Это определенно вызывает нашу обеспокоенность", - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос репортера. С ее точки зрения, российский лидер "подтвердил то, что правительство США знает уже давно, и что Россия до этого отрицала". "Речь о том, что Россия разрабатывает дестабилизирующие системы вооружений более десяти лет, чем она напрямую нарушает свои обязательства в рамках [международных] договоренностей", - утверждала она.
Американская администрация сожалеет, что выступление Путина сопровождалось показом графики, изображавшей ядерное нападение на Соединенные Штаты, заявила Науэрт.
"Могу сказать, что многие из нас следили за этой речью с огромным интересом здесь, в Госдепартаменте США, и, как я полагаю, во всем американском правительстве", - признала она.
"Разумеется, было печально смотреть видеоанимацию, изображающую ядерное нападение на Соединенные Штаты. Мы, безусловно, не получили удовольствия от этого. Мы не считаем это поведением ответственного игрока на международной арене", - сказала американский дипломат.
Между тем, по ее словам, президент Дональд Трамп "понимает угрозы", нависающие над США и их союзниками "в этом веке", и намерен "сохранить мир посредством силы".
"Способности США в сфере обороны по-прежнему не будут иметь себе равных", - провозгласила Науэрт. При этом она напомнила, что военный бюджет США превышает $700 млрд. "Мы считаем, что наши вооруженные силы будут мощнее, чем когда бы то ни было", - заявила Науэрт.
Ее попросили уточнить, невыполнение каких именно договорных обязательств Россией она имела в виду. Науэрт в ответ сообщила, что ссылалась на Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). "Эта область вызывает у нас особую озабоченность", - подчеркнула дипломат.
Вместе с тем она отказалась пояснять, какие именно шаги может сделать в связи с этим Вашингтон. "Не мне об этом говорить, что в связи с этим США собираются предпринять. У нас [по этому поводу] продолжаются переговоры в различных ведомствах американского правительства", - добавила Науэрт.
США впервые обвинили Россию в нарушении ДРСМД еще в июле 2014 года. Затем Вашингтон неоднократно повторял этот вывод, с которым Москва выражала категорическое несогласие. Россия выдвигает США встречные претензии, относящиеся к выполнению ДРСМД. Это соглашение было подписано СССР и США 8 декабря 1987 года в Вашингтоне.
Госдепартамент в декабре прошлого года предупредил, что Вашингтон начнет принимать "меры экономического и военного характера", если Москва не вернется к выполнению своих обязательств по договору. Вашингтон рассматривает экономические и военные меры, включающие "анализ военных концепций и возможных вариантов действий, в том числе разработку наземных ракетных систем средней и меньшей дальности, что позволит США защищать себя и своих союзников в том случае, если Российская Федерация не будет соблюдать условия договора", пояснило тогда американское внешнеполитическое ведомство.
Кроме того, Науэрт демонстративно отказалась отвечать на вопросы российских журналистов, касавшиеся двусторонних отношений и ежегодного послания президента Владимира Путина Федеральному собранию.
"А, так вы из России? Тогда этим все сказано! Я двигаюсь дальше!" - воскликнула официальный представитель внешнеполитического ведомства США. Таким образом она отреагировала на попытку корреспондентки одного из средств массовой информации России прояснить высказывания Науэрт, касавшиеся выступления Путина.
Это вызвало негодование даже у части американского пресс-корпуса Госдепартамента США. "Извините, что это значит? Они не являются должностными лицами российского правительства, они лишь задают вопросы, вопросы, касающиеся России", - сказала Науэрт одна из американских журналисток.
"Неужели?" - наигранно удивилась Науэрт. "Мы знаем, что RT и другие российские новостные, точнее, так называемые новостные организации финансируются и направляются российским правительством. Поэтому, если у меня нет большой толерантности к <...>", - начала говорить представитель Госдепартамента США, но ее принялись перекрикивать американские репортеры, которые выразили солидарность с россиянами.
Ранее в четверг Владимир Путин в Послании Федеральному собранию рассказал о ряде новейших разработок систем вооружений, не имеющих аналогов в мире. Среди них новая межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат", гиперзвуковой комплекс "Кинжал", крылатая ракета с ядерной энергоустановкой, а также беспилотный подводный аппарат, который может быть оснащен обычными и ядерными боеприпасами. При этом глава государства подчеркнул, что растущая военная мощь России - это надежная гарантия мира на планете, а все работы по укреплению обороноспособности страны проводились в рамках действующих соглашений в области контроля над вооружениями.