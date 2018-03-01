Госдеп: заявления Путина о разработке и испытаниях новых видов вооружений беспокоят США

ВАШИНГТОН, 1 марта. /ТАСС/. Заявления президента РФ Владимира Путина о разработке и испытаниях новых видов вооружений вызывают обеспокоенность США. Об этом заявила в четверг руководитель пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт во время регулярного брифинга для журналистов.

"Это определенно вызывает нашу обеспокоенность", - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос репортера. С ее точки зрения, российский лидер "подтвердил то, что правительство США знает уже давно, и что Россия до этого отрицала". "Речь о том, что Россия разрабатывает дестабилизирующие системы вооружений более десяти лет, чем она напрямую нарушает свои обязательства в рамках [международных] договоренностей", - утверждала она.

Речь Путина

Американская администрация сожалеет, что выступление Путина сопровождалось показом графики, изображавшей ядерное нападение на Соединенные Штаты, заявила Науэрт.

Слушали с огромным интересом

"Могу сказать, что многие из нас следили за этой речью с огромным интересом здесь, в Госдепартаменте США, и, как я полагаю, во всем американском правительстве", - признала она.

"Разумеется, было печально смотреть видеоанимацию, изображающую ядерное нападение на Соединенные Штаты. Мы, безусловно, не получили удовольствия от этого. Мы не считаем это поведением ответственного игрока на международной арене", - сказала американский дипломат.

Между тем, по ее словам, президент Дональд Трамп "понимает угрозы", нависающие над США и их союзниками "в этом веке", и намерен "сохранить мир посредством силы".

"Способности США в сфере обороны по-прежнему не будут иметь себе равных", - провозгласила Науэрт. При этом она напомнила, что военный бюджет США превышает $700 млрд. "Мы считаем, что наши вооруженные силы будут мощнее, чем когда бы то ни было", - заявила Науэрт.

Опять ДРСМД

Ее попросили уточнить, невыполнение каких именно договорных обязательств Россией она имела в виду. Науэрт в ответ сообщила, что ссылалась на Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). "Эта область вызывает у нас особую озабоченность", - подчеркнула дипломат.

Вместе с тем она отказалась пояснять, какие именно шаги может сделать в связи с этим Вашингтон. "Не мне об этом говорить, что в связи с этим США собираются предпринять. У нас [по этому поводу] продолжаются переговоры в различных ведомствах американского правительства", - добавила Науэрт.

США впервые обвинили Россию в нарушении ДРСМД еще в июле 2014 года. Затем Вашингтон неоднократно повторял этот вывод, с которым Москва выражала категорическое несогласие. Россия выдвигает США встречные претензии, относящиеся к выполнению ДРСМД. Это соглашение было подписано СССР и США 8 декабря 1987 года в Вашингтоне.

Госдепартамент в декабре прошлого года предупредил, что Вашингтон начнет принимать "меры экономического и военного характера", если Москва не вернется к выполнению своих обязательств по договору. Вашингтон рассматривает экономические и военные меры, включающие "анализ военных концепций и возможных вариантов действий, в том числе разработку наземных ракетных систем средней и меньшей дальности, что позволит США защищать себя и своих союзников в том случае, если Российская Федерация не будет соблюдать условия договора", пояснило тогда американское внешнеполитическое ведомство.

Игнорирование российских журналистов

Кроме того, Науэрт демонстративно отказалась отвечать на вопросы российских журналистов, касавшиеся двусторонних отношений и ежегодного послания президента Владимира Путина Федеральному собранию.

"А, так вы из России? Тогда этим все сказано! Я двигаюсь дальше!" - воскликнула официальный представитель внешнеполитического ведомства США. Таким образом она отреагировала на попытку корреспондентки одного из средств массовой информации России прояснить высказывания Науэрт, касавшиеся выступления Путина.

Это вызвало негодование даже у части американского пресс-корпуса Госдепартамента США. "Извините, что это значит? Они не являются должностными лицами российского правительства, они лишь задают вопросы, вопросы, касающиеся России", - сказала Науэрт одна из американских журналисток.

"Неужели?" - наигранно удивилась Науэрт. "Мы знаем, что RT и другие российские новостные, точнее, так называемые новостные организации финансируются и направляются российским правительством. Поэтому, если у меня нет большой толерантности к <...>", - начала говорить представитель Госдепартамента США, но ее принялись перекрикивать американские репортеры, которые выразили солидарность с россиянами.

Ранее в четверг Владимир Путин в Послании Федеральному собранию рассказал о ряде новейших разработок систем вооружений, не имеющих аналогов в мире. Среди них новая межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат", гиперзвуковой комплекс "Кинжал", крылатая ракета с ядерной энергоустановкой, а также беспилотный подводный аппарат, который может быть оснащен обычными и ядерными боеприпасами. При этом глава государства подчеркнул, что растущая военная мощь России - это надежная гарантия мира на планете, а все работы по укреплению обороноспособности страны проводились в рамках действующих соглашений в области контроля над вооружениями.