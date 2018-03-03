Эксперт: Италии будет сложно добиться отмены санкций даже в случае победы правоцентристов

РИМ, 3 марта. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Италия не изменит кардинальным образом свою внешнюю политику и отношения с ЕС после парламентских выборов 4 марта даже в случае смены правящего блока. Об этом в беседе с корреспондентом ТАСС сказал политолог, председатель Vision&Global Trends (Платформа изучения новых глобальных вызовов) Тиберио Грациани.

"С точки зрения внешней политики Италия после этих выборов станет слабее. Проблема нестабильности и неуправляемость делает страну уязвимой. Поэтому во внешнеполитическом плане ее позиции будут ослаблены", - полагает эксперт. При этом, по его мнению, выборы мало повлияют на сферу экономических связей, поскольку "в экономическом плане политику определяют компании, которые выстраивают линию отношений вне зависимости от того, кто придет к власти".

Грациани считает, что Италии будет сложно проголосовать в Брюсселе против антироссийских санкций. "Это будет возможно, только если Италия найдет поддержку еще хотя бы одной или двух стран ЕС, и тогда вместе они выскажутся за отмену санкций. Но одна Италия вряд ли пойдет на такой шаг, даже если Маттео Сальвини (лидер партии "Лига", всегда выступавшей против санкций) станет премьер-министром. Существуют сверхнациональные политические и экономические силы, связанные с США, которые этого не позволят", - сказал эксперт.

Авторитет на международной арене

По его мнению, в Брюсселе больше всего опасаются политической нестабильности и неуправляемости Италии, к которой могут привести эти выборы, если ни одна из сил не получит большинства в парламенте. Вызывает беспокойство и перспектива получения большого количества голосов такими партиями, которые считаются популистскими, как "Движение "5 звезд" и "Лига" с "Братьями Италии" (последние две входят в правоцентристскую коалицию). "Они, будучи в оппозиции, высказывались критически в отношении ЕС. Но у Брюсселя есть достаточно рычагов воздействия, что позволяет контролировать Италию при ее достаточно ограниченных возможностях для политических маневров на фоне неблагонадежности ", - сказал собеседник агентства.

Он напомнил, что МВФ и Всемирный банк грозят Италии "греческим сценарием", поэтому стране с ее рекордным суверенным долгом сложно занять позиции, противоположные интересам ЕС и США. Что касается отношений с США, то Италия останется членом НАТО, что накладывает на нее определенные обязательства. "Кто бы не пришел к власти, он должен считаться с этим членством и понимать, что не может проводить автономную политику", - указал эксперт.

В целом политолог отметил, что в Италии нет в настоящий момент сильного политического класса управленцев. "Он пропал с падением Первой республики (в 1994 году) и, хотя прошло почти четверть века, новых сильных политиков с высоким чувством государственной ответственности и конституционного строя так и не появилось. Поэтому во многом Италия утратила авторитет на международной арене, и стремление Рима занять весомое место в ЕС и войти в "европейскую тройку" с Германией и Францией после выхода из ЕС Великобритании сейчас представляется сложно достижимой целью", - заключил Грациани.