Лидеры Словакии выступят с телеобращениями о ситуации в стране после убийства журналиста

ТАСС, 3 марта. Президент Словакии Андрей Киска, премьер-министр республики Роберт Фицо и спикер национального парламента Андрей Данко выступят с телеобращениями к согражданам в связи с обострившейся в стране ситуацией после убийства репортера словацкого сетевого издания Aktuality.sk Яна Куциака и его невесты. Об этом сообщило в субботу Словацкое радио.

Руководители страны обратятся к народу в воскресенье по первому каналу Словацкого телевидения. Они выступят поочередно после вечернего выпуска новостей. Первым к словакам обратится глава государства, а затем спикер парламента. Премьеру будет предоставлено слово последним.

Словацкие руководители каждый по отдельности воспользовались правом прямого обращения к согражданам. Первым это потребовал Андрей Киска, вскоре после него - Роберт Фицо, а затем - Андрей Данко.

Убийство репортера крайне накалило ситуацию в словацком обществе. В пятницу в республике прошли демонстрации и митинги за соблюдение свободы слова и в защиту журналистов. Только в Братиславе в них приняли участие 20 тыс. граждан, к которым присоединился президент Киска. Политическая оппозиция, которой симпатизирует президент, требует отставки правительства премьера Фицо, два помощника которого покинули посты в связи с возникшими подозрениями в коррупции - их имена фигурировали в неоконченном материале, над которым работал Ян Куциак. В отставку подал министр культуры Словакии Марек Мадярич.

Между тем, полиция пока не установила, кто является убийцей журналиста и его невесты. Семь итальянцев, подозреваемые в причастности к преступлению и в связях с мафией у себя на родине, в субботу были освобождены после 48-часового задержания. Правоохранительные органы, согласно Словацкому радио, в отведенное законом время (двое суток ареста без санкции суда) разыскивали доказательства, необходимые для предъявления им обвинения.

Ян Куциак с подругой, как ранее предполагала полиция, был устранен обосновавшимися в Словакии итальянскими мафиози, потому что смог вскрыть их коррупционные связи во властных структурах республики. Журналист также работал над материалом о махинациях с делами в словацком Верховном суде.