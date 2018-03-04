ООН приостановила отправку конвоя с гуманитарной помощью в Восточную Гуту

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. ООН приостановила отправку конвоя с гуманитарной помощью в анклав Восточная Гута в Сирии. Об этом в воскресенье сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя аппарата всемирной организации.

"Сегодня автоколонна не сможет доставить груз в Восточную Гуту. Но мы находимся в постоянной готовности, чтобы оказать помощь, как только позволят условия", - заявил агентству представитель ООН.

3 марта региональный представитель Детского фонда ООН (UNICEF) Гердт Каваллари сообщил, что в воскресенье в город Дума будет направлен гуманитарный конвой с продовольствием и детским питанием. По его словам, сирийские власти дали согласие на проезд колонны с гуманитарным грузом.

По озвученным представителем российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майором Владимиром Золотухиным данным сирийской разведки, террористы группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) готовят провокационную акцию с целью срыва гуманитарного конвоя ООН, спланированного на 4 марта в городе Дума.

"Джихадисты намерены осуществить минометный обстрел колонны и обвинить в этом правительственные силы. Требуем от лидеров незаконных вооруженных формирований прекратить провокации, соблюдать режим прекращения боевых действий и незамедлительно обеспечить свободный выход мирных граждан из зоны боевых действий", - заключил представитель центра.

В настоящий момент на территории Восточной Гуты в пригороде сирийской столицы происходят интенсивные боестолкновения правительственной армии и боевиков сирийской оппозиции, удерживающих большую часть анклава.

Шестая гуманитарная пауза началась в Восточной Гуте в 09:00 по местному времени (10:00 мск) в воскресенье. Боевики продолжают удерживать местных жителей, под страхом расправы запрещая им пересекать гуманитарный коридор. За все дни гуманитарных пауз через него удалось прорваться лишь двоим детям. Накануне по гуманитарному коридору боевики вели снайперский огонь, в результате которого получили ранения трое мирных жителей.