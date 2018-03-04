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Опрос: 55% граждан США не уверены в способности администрации Трампа защитить выборы

Международная панорама
4 марта, 22:50 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 4, марта. /ТАСС

Около 66% опрошенных американцев убеждены, что основную ответственность за борьбу с иностранным влиянием несут Facebook, Google и Twitter

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ВАШИНГТОН, 4 марта. /ТАСС/. Больше половины американцев сомневаются или вовсе не верят в способность администрации президента США Дональда Трампа оградить предстоящие выборы от внешнего вмешательства. Таковы опубликованные в воскресенье результаты опроса, проведенного изданием Axios совместно с социологической службой SurveyMonkey.

Так, 55% всех опрошенных заявили, что не сильно верят или же вообще не считают, что команда Трампа способна защитить избирательный процесс. Противоположного мнения придерживаются 40%.

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Эти цифры существенно меняются, если отдельно рассмотреть оценку сторонников разных партий. Среди республиканцев 81% убежден, что при Трампе никто не сможет вмешаться в выборы, только 17% считают иначе. При этом 86% демократов настроены скептически, 11% верят в готовность администрации оградить предвыборную гонку и голосование от внешнего вмешательства. Что касается респондентов, не относящих себя ни к одной из двух партий, то соотношение оптимистов и пессимистов составляет 35% к 63%.

При этом 66% американцев утверждают, что такие компании, как Facebook, Google и Twitter несут основную ответственность за борьбу с иностранным влиянием. При этом мнения насчет доверия этим компаниям разделились поровну - по 48%. Восемь из десяти граждан считают, что именно владельцы социальных сетей бездействовали во время приписываемого России вмешательства в выборы в США 2016 года, кроме того, 55% винят администрацию Барака Обамы.

Разведсообщество США приписывает России попытки повлиять на политические процессы в стране, а также на исход президентской гонки 2016 года. Москва неоднократно категорически отвергала подобные утверждения. Осенью 2018 года в Соединенных Штатах должны пройти промежуточные выборы в Конгресс.

Опрос проводился с 21 по 23 февраля, участие в нем приняли 3574 человека. Погрешность не превышает 2,5%.

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