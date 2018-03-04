Ас-Сиси и саудовский кронпринц договорились сообща противостоять попыткам расколоть регион

КАИР, 4 марта. /ТАСС/. Каир и Эр-Рияд продолжат взаимодействие с целью совместного противостояния вмешательству в регионе и попыткам расколоть его. Об этом, как сообщил официальный представитель канцелярии президента Египта Бассам Рады, договорились в воскресенье на переговорах в Каире глава АРЕ Абдель Фаттах ас-Сиси и саудовский наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд.

"На встрече, продемонстрировавшей полное взаимопонимание по региональной проблематике, было решено продолжить совместные усилия по поиску политического урегулирования существующих кризисов в ряде стран региона ради прекращения связанных с ними человеческих страданий и сохранения суверенитета и территориальной целостности этих государств, - отметил спикер. - Стороны также высказались за продолжение совместной работы для противостояния вмешательству в регионе, попыткам посеять рознь и разделить его, а также указали на необходимость выступить единым фронтом с целью противодействия стоящим перед арабским миром угрозам и вызовам, в частности, терроризму и поддерживающим его странам".

Ас-Сиси вновь заявил, что безопасность аравийских государств "является неотъемлемой частью национальной безопасности Египта". "Президент пообещал, что никому не позволит посягать на регион и будет всячески бороться с теми угрозами, с которыми он сталкивается", - заключил Рады.

По итогам двусторонних переговоров в узком и расширенном составе был подписан ряд документов, в том числе соглашение об активизации работы совместного инвестиционного фонда и меморандум о запуске исполнительной программы совместного сотрудничества для поощрения инвестиций между королевством и Египтом. Договоренность о создании такого фонда с капиталом в $16 млрд была достигнута еще в 2016 году во время визита в Каир короля Сальмана. Кроме того, подписаны соглашения в области охраны окружающей среды и борьбы с загрязнением экологии.

Мухаммед бен Сальман, который также занимает пост первого заместителя премьер-министра и министра обороны Саудовской Аравии, начал в воскресенье визит в Египет, который продлится три дня и имеет насыщенную программу. Каир стал его начальной остановкой в рамках первого зарубежного визита в статусе наследника престола. Позднее он также намерен посетить Великобританию и США.