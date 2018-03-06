Экс-советник Трампа: у спецпрокурора Мюллера есть подозрения относительно президента США

НЬЮ-ЙОРК, 6 марта. /ТАСС/. У спецпрокурора Роберта Мюллера, расследующего приписываемое Москве вмешательство в президентские выборы в США 2016 года, имеются подозрения по поводу президента Дональда Трампа. Об этом заявил в понедельник в эфире телекомпании CNN бывший советник предвыборной кампании республиканца Сэм Нанберг.

Нанберг заявил, что считает смехотворными утверждения членов Демократической партии США о наличии какого-то сговора между Москвой и командой Трампа ради обеспечения победы последнего на выборах позапрошлого года. "Анекдотично верить в то, что кто-то [в предвыборном штабе Трампа] вступил в сговор с россиянами", - подчеркнул Нанберг.

Его спросили, есть ли, по его мнению, у Мюллера конкретные улики, компрометирующие Трампа. "Я подозреваю, что у них есть подозрения на его счет", - ответил Нанберг. На просьбу пояснить такую оценку он сказал: "Это трудно, если вы не знаете, о чем идет речь". Экс-советник предвыборной кампании Трампа ранее заявил в интервью телеканалу MSNBC, что не намерен идти на сотрудничество со спецпрокурором США и не станет давать показания перед жюри присяжных.

Спецпрокурор Мюллер с мая 2017 года проводит расследование по широкому кругу вопросов, в первую очередь по поводу приписываемых Москве попыток вмешательства в ход президентской гонки в США. Но самые первые обвинения в рамках этого разбирательства, которые он предъявил 30 октября прошлого года экс-главе штаба Трампа Полу Манафорту и его деловому партнеру Рику Гейтсу, не связаны с их участием в избирательной кампании. Им инкриминируются, в частности, "сговор с целью отмывания денег", несоблюдение американского закона об иностранных агентах, дача ложных показаний, сокрытие информации о счетах в банках за границей. На данный момент в рамках расследования Мюллера обвинения были предъявлены 19 лицам, среди которых пять американцев, 13 россиян и один голландец.

Помимо спецпрокурора Мюллера расследование приписываемого России вмешательства в американские выборы проводят ФБР, а также спецкомитеты по разведке Сената и Палаты представителей Конгресса США. Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании 2016 года. Москва также множество раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход президентских выборов в США.