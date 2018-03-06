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СМИ: Ким Чен Ын договорился с посланниками лидера Южной Кореи относительно саммита

Международная панорама
6 марта, 4:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, марта. /ТАСС

Лидер КНДР и южнокорейская делегация также согласились работать над снижением военной напряженности в регионе, отмечает ЦТАК

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Материал из 1 страницы
Лидер КНДР Ким Чен Ын

Лидер КНДР Ким Чен Ын

© AP Photo/Wong Maye-E

ТАСС, 6 марта. Лидер КНДР Ким Чен Ын и члены посетившей Пхеньян южнокорейской делегации договорились работать над снижением военной напряженности на Корейском полуострове, а также обсудили возможность проведения саммита лидеров двух стран. Об этом сообщило во вторник агентство ЦТАК.

Ким Чен Ын "обменялся мнениями по проблемам снижения острой военной напряженности на Корейском полуострове, активизации диалога и разносторонних контактов, сотрудничества и обменов", говорится в сообщении агентства. Встреча руководителя КНДР со специальными посланниками президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина прошла "в искренней атмосфере", отмечает ЦТАК.

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"Ким Чен Ын узнал от южнокорейского спецпосланника о намерениях президента Мун Чжэ Ина относительно саммита, после чего [стороны] обменялись мнениями и достигли удовлетворительного соглашения", - пишет агентство. Лидер КНДР "отдал важные распоряжения в соответствующих областях для немедленной реализации соответствующих шагов", подчеркивается в сообщении.

Агентство не уточняет, обсуждались ли в ходе встречи ракетная и ядерная программы КНДР. Других подробностей не приводится. Представители администрации Мун Чжэ Ина также пока не разглашают подробности относительно переговоров, ссылаясь на то, что еще не получили подробный отчет о встрече.

Южнокорейская делегация из десяти человек отправилась в понедельник из Сеула в Пхеньян. В ее состав вошли начальник Управления национальной безопасности при президенте Республики Корея Чон Ый Ён, директор Национальной разведывательной службы Со Хун, замминистра объединения Чхон Хэ Сон и другие южнокорейские чиновники. Они пробудут в КНДР два дня.

Как сообщил депутат Национального собрания Республики Корея, руководитель двухпартийной депутатской группы по миру и сотрудничеству в Северо-Восточной Азии Чон Дон Ён, в рамках переговоров в Пхеньяне планировалось обсудить организацию межкорейского саммита и переговоров США и КНДР по денуклеаризации Корейского полуострова.

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Персоны
Ким Чен Ын Мун Чжэ Ин
Страны
КНДР Республика Корея
Темы
Ситуация на Корейском полуострове
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