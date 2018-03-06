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Пенс: США не допустят появления ядерного оружия в Иране

Международная панорама
6 марта, 4:44 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 6, марта. /ТАСС

Американский вице-президент заявил, что Иран "надеется воссоздать древнюю Персидскую империю"

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Вице-президент США Майкл Пенс

Вице-президент США Майкл Пенс

© AP Photo/Jose Luis Magana

ВАШИНГТОН, 6 марта. /ТАСС/. США не допустят создания Ираном ядерного оружия. Об этом заявил в понедельник вице-президент страны Майкл Пенс, выступая на конференции влиятельной лоббистской организации - Американо-израильского комитета по общественным связям.

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"США никогда не позволят Ирану заполучить ядерное оружие", - сказал он.

По словам вице-президента, Тегеран "надеется воссоздать древнюю Персидскую империю, которую бы возглавлял современный диктатор - аятолла". "Иран не только оказывает поддержку терроризму, но и продолжает разрабатывать баллистические ракеты, которые могут угрожать каждому сантиметру израильской земли, угрожать жизням всех наших граждан", - продолжил Пенс.

"Пагубная ядерная сделка, заключенная предыдущей администрацией [президента Барака Обамы], не предотвратила возможность создания Ираном ядерного оружия, а лишь отсрочила тот день, когда режим получит в свое распоряжение самое смертоносное оружие на планете, - отметил Пенс. - Президент Дональд Трамп призвал Конгресс и наших европейских союзников реально обуздать ядерные и ракетные амбиции Ирана <...>. Если ядерная сделка в ближайшие месяцы не будет пересмотрена, то США из нее выйдут".

Вице-президент имеет в виду Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) - договоренности, достигнутые с Ираном пятью постоянными членами Совета Безопасности ООН (Россия, Великобритания, КНР, США, Франция) и Германией в июле 2015 года и направленные на урегулирование кризиса вокруг ядерных разработок Тегерана. В ответ на отмену санкций, введенных ранее СБ ООН, США и Евросоюзом, Иран обязался ограничить свою ядерную деятельность, поставив ее под международный контроль. Соглашение вступило в стадию реализации в январе 2016 года.

В обнародованной 2 февраля новой ядерной доктрине США Пентагон указал, что Тегеран, хотя и согласился пойти на ограничения в своей ядерной программе в СВПД, по-прежнему "сохраняет технологические возможности по разработке ядерного оружия в течение 1 года, если [руководством страны] будет принято такое решение". "Сроки действия многих из ограничений, установленных в СВПД, истекут к 2031 году, что приведет к сокращению времени, которое может понадобиться Ирану для производства расщепляющихся материалов в количестве, необходимом для создания ядерных вооружений", - утверждается в документе.

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Персоны
Пенс, Майкл (Майк)
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