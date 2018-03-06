Могерини: предложенной РФ пятичасовой паузы в Сирии недостаточно для доставки помощи

БРЮССЕЛЬ, 6 марта. /ТАСС/. Предложения России о ежедневной пятичасовой гуманитарной паузе в пригороде Дамаска Восточной Гуте недостаточно для доставки гуманитарной помощи. Об этом говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Федерики Могерини и еврокомиссара по вопросам гумпомощи Христоса Стилианидиса, распространенном во вторник в Брюсселе.

"Российское предложение о ежедневной пятичасовой паузе просто недостаточно для того, чтобы гуманитарные работники могли доставлять помощь тем, кто в ней больше всего нуждается, и эвакуировать тех, кто не может лечиться на месте", - отмечается в заявлении.

Стороны конфликта должны обеспечить беспрепятственный и устойчивый гуманитарный доступ тем, кто пытается спасти жизни людей, подчеркнули глава дипломатии ЕС и еврокомиссар.

По поручению президента России Владимира Путина в пригороде Дамаска Восточная Гута с 27 февраля была введена ежедневная гуманитарная пауза с 9:00 до 14:00 местного времени (с 10:00 до 15:00 мск). В первые дни паузы были сорваны боевиками: как сообщали в российском Центре по примирению враждующих сторон, террористы неоднократно обстреливали коридор, по которому должен осуществляться выход из этого района, а также силой удерживают население в подконтрольной им Восточной Гуте, угрожая расправой.