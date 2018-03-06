Комиссия ООН по Сирии обвиняет власти страны в использовании химоружия в Восточной Гуте

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Независимая комиссия ООН по расследованию нарушений прав человека в Сирии утверждает, что с июля прошлого года власти страны неоднократно применяли химическое оружие против вооруженной оппозиции, в том числе в Восточной Гуте.

Об этом говорится в докладе комиссии, выдержки из которого приводит во вторник агентство Reuters.

"Правительственные силы продолжили использовать химическое оружие против вооруженных группировок в Восточной Гуте", - говорится в документе. Комиссия, в частности, говорит о трех случаях использования хлора, имевших место в июле 2017 года. Также авторы доклада упоминают о применении неких отравляющих веществ во время боевых действий в районе города Хараста в ноябре.

Ранее командование ВС Сирии неоднократно заявляло, что не обладает химоружием и не намеревается где-либо его использовать. Кроме того, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о продолжающихся обвинениях в адрес властей Сирии в применении химического оружия, назвал подобные выпады инсинуациями и голословными обвинениями. Он также напомнил, что в Сирии химоружие было уничтожено.

В сентябре 2013 года Совбезом ООН была принята резолюция об уничтожении химического оружия в Сирии, в течение 2014 года из страны было вывезено и ликвидировано 1200 тонн отравляющих веществ. В операции приняли участие девять государств, в том числе Россия.