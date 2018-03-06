Спецпосланник лидера Южной Кореи проинформирует РФ об итогах переговоров с Ким Чен Ыном

СЕУЛ, 6 марта. /ТАСС /. Спецпосланник президента Республики Корея Чон Ый Ён, посетивший КНДР, отправится вскоре в США, а затем в Россию и Китай. Об этом сообщила во вторник администрация южнокорейского лидера Мун Чжэ Ина.

"После возвращения из США Чон посетит Китай и Россию", - отмечается в сообщении. Другой член делегации, директор Национальной разведывательной службы Со Хун, отправится в Японию.

Как сообщается, Чон Ый Ён и Со Хун проинформируют Вашингтон, Москву, Пекин и Токио об итогах визита в КНДР и встречи с ее лидером Ким Чен Ыном. Все они являются участниками шестисторонних переговоров по денуклеаризации Корейского полуострова.

На прошедшем во вторник в резиденции президента Южной Кореи брифинге было объявлено, что в ходе поездки в Пхеньян достигнута договоренность о проведении в апреле саммита лидеров двух корейских государств. Кроме того, Ким Чен Ын заявил о готовности начать прямые переговоры по нормализации отношений с США, в ходе которых обсудить тему денуклеаризации. Он также пообещал заморозить на период диалога ракетно-ядерные испытания.

В понедельник в Пхеньян с двухдневным визитом прибыла южнокорейская делегация с целью обеспечить сближение двух государств и способствовать диалогу между КНДР и США. В ее состав, в частности, вошли Чон Ый Ён и Со Хун. После прибытия в КНДР у них состоялась четырехчасовая встреча с Ким Чен Ыном в штаб-квартире Трудовой партии Кореи. Во вторник делегация завершила визит и вернулась в Южную Корею.