Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.03:
$ 56.5
€ 69.73
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Комиссия ООН: коалиция нарушила международное гуманитарное право, разбомбив школу в Ракке

Международная панорама
6 марта, 17:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, марта. /ТАСС

Комиссия пришла к выводу, что коалиция должна была знать о природе цели и не предприняла все возможные меры предосторожности для предотвращения жертв среди мирного населения

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 6 марта. Международная коалиция во главе с США не приняла должных мер для предотвращения гибели мирных жителей и разрушения гражданской инфраструктуры во время авиаударов по зданию школы в сирийской Ракке в 2017 году. Как отмечается в опубликованном во вторник докладе Независимой комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека в Сирии, это является нарушением международного гуманитарного права.

"Комиссия пришла к заключению, что международная коалиция должна была знать о природе цели и не предприняла все возможные меры предосторожности для предотвращения или снижения числа жертв среди мирного населения, а также ущерба гражданским объектам вопреки международному гуманитарному праву", - говорится в докладе.

Согласно документу, в ночь с 21 на 22 марта 2017 года по зданию бывшей школы в Эль-Мансуре в западных окрестностях Ракки было нанесено три авиаудара, в результате которых погибло не менее 150 человек. Позже коалиция взяла на себя ответственность за данную операцию, однако подчеркнула, что целью были 30 боевиков террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), якобы укрывавшиеся в здании. Также военные сообщили, что не располагали сведениями о наличии там мирных жителей. В то же время, хотя школа и была расположена на подконтрольной ИГ (на тот момент) территории, выжившие утверждали, что боевики никогда не заходили в здание.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис в Сирии Борьба с "Исламским государством"
Страны
США Сирия Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Антирейтинг кандидатов в президенты России
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Российский транспортный самолет разбился в Сирии, 32 человека погибли
2
Потери ВКС России в Сирии. Досье
3
Владимир Лисин стал богатейшим россиянином по версии Forbes
4
В защиту демократии: наши выборы сквозь призму американского опыта
5
Джонсон подтвердил, что отравленные в Солсбери - Сергей Скрипаль и его дочь Юлия
6
IAAF продлила отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики
7
США, Россия, выборы: невмешательство — только на словах
Темы дня
Новости партнеров
Реклама