Комиссия ООН: коалиция нарушила международное гуманитарное право, разбомбив школу в Ракке

ТАСС, 6 марта. Международная коалиция во главе с США не приняла должных мер для предотвращения гибели мирных жителей и разрушения гражданской инфраструктуры во время авиаударов по зданию школы в сирийской Ракке в 2017 году. Как отмечается в опубликованном во вторник докладе Независимой комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека в Сирии, это является нарушением международного гуманитарного права.

"Комиссия пришла к заключению, что международная коалиция должна была знать о природе цели и не предприняла все возможные меры предосторожности для предотвращения или снижения числа жертв среди мирного населения, а также ущерба гражданским объектам вопреки международному гуманитарному праву", - говорится в докладе.

Согласно документу, в ночь с 21 на 22 марта 2017 года по зданию бывшей школы в Эль-Мансуре в западных окрестностях Ракки было нанесено три авиаудара, в результате которых погибло не менее 150 человек. Позже коалиция взяла на себя ответственность за данную операцию, однако подчеркнула, что целью были 30 боевиков террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), якобы укрывавшиеся в здании. Также военные сообщили, что не располагали сведениями о наличии там мирных жителей. В то же время, хотя школа и была расположена на подконтрольной ИГ (на тот момент) территории, выжившие утверждали, что боевики никогда не заходили в здание.