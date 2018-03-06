МИД Сирии: правительственные войска преследуют в Восточной Гуте террористов

ТАСС, 6 марта. Правительство Сирии "подтверждает приверженность резолюции 2401 Совета Безопасности ООН и выражает готовность содействовать международным инициативам, ведущим к прекращению кровопролития на всей территории страны". Об этом, как сообщило агентство Sana, говорится в послании МИД Сирии, направленном во вторник генеральному секретарю ООН.

В документе подчеркивается, что "сирийские войска продолжают вести боевые действия с целью ликвидации банд террористов в Восточной Гуте в полном соответствии с международным правом". Дамаск требует от СБ ООН "оказать давление на государства, покровительствующие бандформированиям, с тем чтобы заставить боевиков выполнять условия перемирия и прекратить удерживать мирных жителей в качестве заложников".

"Сирийские вертолеты ежедневно сбрасывают листовки, в которых обозначены пути выхода к гуманитарному коридору у лагеря беженцев Эль-Вафидин, - указывается в послании. - Однако вооруженные группировки на протяжении восьми дней не позволяют населению покинуть подконтрольные им районы и ведут обстрел гуманитарного коридора и мирных кварталов Дамаска".

В документе обращается внимание на то, что "США, Великобритания и Франция, которые добивались установления перемирия в Сирии, не обмолвились ни словом об этих преступных действиях боевиков и ни разу не осудили обстрелы Дамаска, которые влекут за собой гибель мирных граждан".

"Поведение этих государств подтверждает, что они, добиваясь принятия резолюции 2401 СБ ООН, не заботились о защите гражданского населения, а стремились остановить наступление сирийской армии на позиции террористов в Восточной Гуте", - говорится в послании.

СБ ООН 24 февраля единогласно принял резолюцию 2401 с требованием о прекращении боевых действий на всей территории Сирии по меньшей мере на 30 дней для оказания гуманитарной помощи населению. Согласно документу, перемирие не распространяется на террористические группировки "Исламское государство" и "Джебхат ан-Нусра" (запрещены в РФ).

Предупреждение о провокации

Сирийское внешнеполитическое ведомство в послании Совбезу ООН также предупредило о том, что "государства, поддерживающие бандформирования, подняли новую клеветническую кампанию против Дамаска". В послании отмечается, что "террористы и их покровители устроили инсценировку с целью обвинить сирийские войска в применении отравляющих веществ в Восточной Гуте".

"Эти измышления вводят в заблуждение международное сообщество и являются частью заговора по срыву выполнения резолюции 2401 Совбеза ООН о прекращении боевых действий в Сирии", - подчеркивается в документе.

Телеканал Al-Arabiya передал во вторник сообщение, в котором утверждается, что не менее 30 жителей населенного пункта Хамурия в Восточной Гуте пострадали от применения снарядов с хлором. Ответственность за обстрел приписывается правительственным войскам.