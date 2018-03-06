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США не получали предложения от РФ о проведении встречи Лаврова и Тиллерсона

Международная панорама
6 марта, 23:57 дата обновления: 7 марта, 0:21 UTC+3

О том, что Москва предложила Вашингтону организовать такую встречу в Эфиопии, ранее заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков

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ВАШИНГТОН, 6 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты не получали от российского правительства предложений о проведении встречи министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном в Эфиопии. Об этом заявила во вторник руководитель пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт во время регулярного брифинга для журналистов.

"Мы не получали никакого запроса от российского правительства о проведении встречи с кем-то, с госсекретарем. На данный момент нет встреч, о которых мы бы были готовы были объявить", - сказала она.

В понедельник заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва предложила Вашингтону организовать встречу Лаврова и Тиллерсона в Эфиопии.

По его словам, "такой контакт был бы полезен", поскольку "вопросы, которые необходимо обсуждать, только множатся". Как пояснил Рябков, Москва направила "американской стороне соответствующее предложение" и ждет ответа.

Лавров в настоящее время совершает турне по странам Африки. Он посетит Анголу, Намибию, Мозамбик, Зимбабве и Эфиопию. В Эфиопии глава МИД РФ будет 9 марта.

Тиллерсон в среду начинает турне по африканским государствам, которое станет для него первым визитом в регион в нынешнем качестве. Как сообщили в Госдепартаменте, с 6 по 13 марта он посетит Чад, Джибути, Эфиопию, Кению и Нигерию. В число вопросов, которые Тиллерсон планирует обсудить, входит развитие сотрудничества в борьбе с терроризмом.

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Персоны
Тиллерсон, Рекс Лавров, Сергей Викторович Рябков, Сергей Алексеевич
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