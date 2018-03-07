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США в курсе истории с отравлением Скрипаля, но считают это делом Лондона

Международная панорама
7 марта, 1:17 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 7, марта. /ТАСС

Ранее глава МИД Великобритании заявил о возможности введения санкций, если версии о причастности Москвы к отравлению найдут подтверждение

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ВАШИНГТОН, 7 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты в курсе ситуации с отравлением экс-полковника Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба Вооруженных сил РФ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, а также заявлений главы МИД Великобритании Бориса Джонсона на этот счет, однако не выражают позиции по этому поводу. К этому сводится суть ответа руководителя пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт на соответствующий вопрос журналиста.

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"Мы слышали заявления главы МИД Великобритании Бориса Джонсона по этому поводу. Мы в курсе сообщений, но рекомендую вам обратиться на этот счет к британцам", - сказала она во вторник во время регулярного брифинга для журналистов.

Ранее, выступая в Палате общин, Джонсон провел параллели между отравлениями Скрипаля и экс-сотрудника ФСБ Александра Литвиненко в Лондоне в 2006 году. Джонсон признал, что выводы о причинах произошедшего в Солсбери делать рано, но заявил, что Россия якобы занимается "враждебной деятельностью" и пригрозил санкциями, если версии о причастности Москвы к отравлению найдут подтверждение.

Об отравлении

66-летний экс-полковник ГРУ Генштаба Вооруженных сил РФ Скрипаль был обнаружен в воскресенье вместе со своей 33-летней дочерью Юлией в торговом центре The Maltings в Солсбери. Оба находились на скамейке в бессознательном состоянии. В данный момент сотрудники британской полиции определяют вещество, которое привело к ухудшению здоровья пострадавших. Они в критическом состоянии находятся в больнице.

В 2004 году Скрипаля арестовала Федеральная служба безопасности РФ и позднее его приговорили к 13 годам тюрьмы за госизмену. Спустя шесть лет экс-полковника передали США в рамках обмена лицами, арестованными по обвинению в шпионаже.

Как ранее во вторник заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Кремль не располагает информацией о том, с чем может быть связан инцидент вокруг экс-полковника ГРУ. По его словам, Россия не получала просьб о сотрудничестве в расследовании этого инцидента, но Москва всегда открыта к взаимодействию.

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Инцидент с экс-полковником ГРУ
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