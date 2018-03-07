Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.03:
$ 56.5
€ 69.73
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

США ввели санкции против КНДР за применение химоружия

Международная панорама
7 марта, 3:17 дата обновления: 7 марта, 4:07 UTC+3

В заявлении Госдепартамента указывается, что Пхеньян использовал химическое отравляющее вещество с целью убийства брата Ким Чен Ына

Поделиться
Материал из 1 страницы
Здание Госдепартамента США

Здание Госдепартамента США

© Drew Angerer/Getty Images

ВАШИНГТОН, 7 марта. /ТАСС/. Госдепартамент объявил во вторник о введении санкций в отношении Пхеньяна за применение химического оружия с целью убийства старшего брата лидера КНДР Ким Чен Нама 13 февраля прошлого года в аэропорту Куала-Лумпура.

"США 22 февраля 2018 года пришли к выводу, что правительство Северной Кореи использовало химическое отравляющее вещество VX для убийства Ким Чен Нама", - говорится в заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт.

По ее словам, новые карательные меры "дополняют уже действующие всеобъемлющие санкции, которые США ввели ранее, чтобы пресечь незаконные действия Северной Кореи".

Смотрите также
Ким Чен Нам

Биография Ким Чен Нама

"Эти санкции вступили в силу с момента публикации выводов, к которым пришли США, в правительственном вестнике Federal Register 5 марта 2018 года", - указала Науэрт. Она подчеркнула, что "США осуждают применение химоружия для политических убийств".

"Мы не можем допустить разработку Северной Кореей какого-либо оружия массового уничтожения", - добавила глава пресс-службы американского внешнеполитического ведомства.

Ким Чен Нам скончался 13 февраля по пути в больницу из аэропорта Куала-Лумпура. Почти сразу же были арестованы исполнительницы убийства - гражданка Вьетнама Доан Тхи Хуонг и гражданка Индонезии Сити Айсиа. Помимо них, был задержан гражданин КНДР, которого впоследствии отпустили в связи с отсутствием улик и сразу же депортировали.

Малайзийская полиция считает, что еще четверо северокорейских граждан покинули Куала-Лумпур в день убийства и находятся в Пхеньяне, они были объявлены в международный розыск по линии Интерпола.

Власти Малайзии заявили, что смерть Ким Чен Нама наступила в результате использования отравляющего вещества нервно-паралитического действия VX.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Ким Чен Ын Ким Чен Нам
Темы
Гибель брата Ким Чен Ына
Страны
США КНДР Малайзия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Антирейтинг кандидатов в президенты России
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Советские и российские генералы, погибшие в локальных конфликтах современности. Досье
2
Росавиация опровергла подлинность опубликованных переговоров пилотов Ан-148
3
МО РФ: при крушении Ан-26 в Сирии погибли генерал-майор и 26 офицеров
4
В защиту демократии: наши выборы сквозь призму американского опыта
5
В МИД Великобритании прокомментировали слова Джонсона о бойкоте ЧМ-18
6
Госдеп прокомментировал предложение Насти Рыбки предоставить США данные по "делу РФ"
7
США ввели санкции против КНДР за применение химоружия
Темы дня
Новости партнеров
Реклама