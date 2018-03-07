На десантном корабле ВМС США в Японии размещены новейшие боевые самолеты F-35B

ТОКИО, 7 марта. /ТАСС/. Американский универсальный десантный корабль Wasp, находящийся на базе ВМС Сасебо на юго-западе Японии, принял на борт новейшие боевые самолеты пятого поколения F-35B. Как сообщило в среду со ссылкой на американское командование информационное агентство Kyodo, они теперь впервые выйдут в море в составе ударной группировки ВМС в западной части Тихого океана.

Ранее F-35B, обладающие возможностью короткого разбега и вертикальной посадки, были переброшены на авиабазу морской пехоты США Ивакуни на юго-западе главного японского острова Хонсю. Корабль Wasp водоизмещением более 41 тыс. тонн и длиной 257 м может взять на борт около 1,1 тыс. членов экипажа, а также порядка 1,6 тыс. морских пехотинцев, готовых к выполнению задач по десантированию.

В море он будет действовать в составе группы, в которую входят ракетные эсминцы ВМС США Dewey и Sterett. Они могут атаковать цели крылатыми ракетами и имеют мощные средства ПРО и ПВО. Эта группа, как отмечает Kyodo, призвана выполнять миссии в районе Корейского полуострова, а также в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях.