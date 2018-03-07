Адмирал ВМС США: американские корабли проводят больше времени в Средиземноморье из-за РФ

ВАШИНГТОН, 7 марта. /ТАСС/. Корабли ВМС США стали проводить в Средиземном море гораздо больше времени из-за присутствия России в восточной части Средиземноморья. Об этом заявил в среду начальник штаба ВМС адмирал Джон Ричардсон на слушаниях в комитете Палаты представителей Конгресса США по ассигнованиям.

"Мы проводим гораздо больше времени в европейском театре военных действий. Например, если раньше наши авианосные ударные группы проходили через Средиземное море на максимальной скорости, чтобы прибыть в регион Ближнего Востока, то сейчас они проводят гораздо больше времени в Средиземноморье", - сказал он, отвечая на просьбу конгрессмена проинформировать о шагах со стороны ВС США для противодействия России в европейском регионе.

"Причем они не только вносят свой вклад в операцию Inherent Resolve ("Непоколебимая решимость", которая осуществляется в Ираке и Сирии), но и работают над проблемой присутствия России в восточной части Средиземноморья, а также в Черном море, Балтийском море. Мы очень сосредоточены на этой проблеме", - заверил Ричардсон.