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Адмирал ВМС США: американские корабли проводят больше времени в Средиземноморье из-за РФ

Международная панорама
7 марта, 21:35 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 7, марта. /ТАСС

Джон Ричардсон заявил, что в Вашингтоне "очень сосредоточены на этой проблеме"

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ВАШИНГТОН, 7 марта. /ТАСС/. Корабли ВМС США стали проводить в Средиземном море гораздо больше времени из-за присутствия России в восточной части Средиземноморья. Об этом заявил в среду начальник штаба ВМС адмирал Джон Ричардсон на слушаниях в комитете Палаты представителей Конгресса США по ассигнованиям.

"Мы проводим гораздо больше времени в европейском театре военных действий. Например, если раньше наши авианосные ударные группы проходили через Средиземное море на максимальной скорости, чтобы прибыть в регион Ближнего Востока, то сейчас они проводят гораздо больше времени в Средиземноморье", - сказал он, отвечая на просьбу конгрессмена проинформировать о шагах со стороны ВС США для противодействия России в европейском регионе.

"Причем они не только вносят свой вклад в операцию Inherent Resolve ("Непоколебимая решимость", которая осуществляется в Ираке и Сирии), но и работают над проблемой присутствия России в восточной части Средиземноморья, а также в Черном море, Балтийском море. Мы очень сосредоточены на этой проблеме", - заверил Ричардсон.

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