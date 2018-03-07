Главнокомандующий ОВС НАТО в Европе готов к встрече с главой Генштаба России

ВАШИНГТОН, 7 марта. /ТАСС/. Главнокомандующий Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе американский генерал Кертис Скапарротти сохраняет готовность ко встрече с начальником Генерального штаба Вооруженных сил России, первым заместителем министра обороны генералом армии Валерием Герасимовым. Это подчеркнул в среду на встрече с журналистами, отвечая на вопросы ТАСС, руководитель Военного комитета НАТО чешский генерал Петр Павел, который находится с рабочим визитом в Вашингтоне.

Ранее предполагалось, что Герасимов и Скапарротти проведут встречу до конца 2017 года. Однако эти переговоры так и не прошли. По имеющейся у ТАСС информации, они переносились несколько раз.

На просьбу уточнить, почему эти консультации двух военачальников до сих пор не состоялась, Павел ответил: "Мне кажется, этот вопрос надо скорее задавать Москве, так как, насколько я знаю, генерал Скапарротти был готов встретиться с генералом Герасимовым, как мы и условились". "Я не знаю причину. Я знаю только то, что встреча была отложена и что есть план встретиться на каком-то этапе в будущем, но даты у нас еще нет", - заявил руководитель Военного комитета Организации Североатлантического договора.

"Я также считаю, что мы должны будем продолжать поддерживать связь между военными на уровне между генералом Герасимовым и председателем Военного комитета [Североатлантического альянса] - не обязательно со мной, но с моим сменщиком, - поскольку важны оба этих канала, и они могут обеспечить существенный уровень детализации [дискуссий] в Совете Россия - НАТО", - сказал Павел. Под двумя каналами он имел в виду переговоры главы Генштаба ВС России с главкомом ОВС НАТО и руководителем Военного комитета альянса. Пост главкома ОВС НАТО по традиции занимает американский военачальник, который одновременно является главой Европейского командования ВС США. Планируется, что в конце июня Павел выйдет в отставку.

Встреча Герасимова и Скапарротти станет первым такого рода контактом с 2013 года. США заморозили двусторонние военные связи с Россией в связи с ситуацией на Украине и вокруг нее в марте 2014 года.