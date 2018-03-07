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Генерал США ожидает "демаршей со стороны РФ" в связи с учениями НАТО Trident Juncture

Международная панорама
7 марта, 22:37 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 7, марта. /ТАСС

Маневры запланированы на октябрь

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ВАШИНГТОН, 7 марта. /ТАСС/. Командующий Корпусом морской пехоты США генерал Роберт Неллер ожидает "демаршей и других действий со стороны России" в связи с запланированными на осень текущего года крупномасштабными учениями НАТО Trident Juncture ("Единый трезубец - 2018"). Своим мнением на этот счет он поделился в среду на слушаниях в комитете Палаты представителей Конгресса США по ассигнованиям.

"Этой осенью в октябре пройдут масштабные маневры НАТО, которые станут самыми крупными учениями с амфибиями со времен пика холодной войны. Они будут называться Trident Juncture. В них задействуют порядка 45 тыс. военнослужащих из стран НАТО, десятки и десятки кораблей и воздушных судов, которые будут осуществлять маневры у берегов Норвегии для противодействия сымитированной угрозе", - сказал генерал.

"Я уверен, что будут демарши и другие действия со стороны Российской Федерации. Полагаю, что это демонстрирует серьезность [американской] стратегии, а также что наши европейские союзники хотят видеть наше присутствие там [в регионе] и нашу приверженность их защите", - добавил Неллер.

Ранее сообщалось, что учения Trident Juncture состоятся в октябре - ноябре 2018 года с участием 30-40 тыс. человек. В конце февраля агентство dpa со ссылкой на источники в минобороны ФРГ сообщило, что в маневрах примут участие примерно 12 тыс. военнослужащих Бундесвера, что в три раза больше, чем годом ранее.

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