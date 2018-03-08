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Генерал НАТО: С-400 в Турции будет представлять огромный вызов для систем альянса

Международная панорама
8 марта, 5:24 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 8, марта. /ТАСС

Петр Павел пояснил, что ценность этой системы кроется в ее базе данных, которая в таком случае будет составляться на территории страны - члена НАТО

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Глава Военного комитета НАТО чешский генерал Петр Павел

Глава Военного комитета НАТО чешский генерал Петр Павел

© EPA/STEPHANIE LECOCQ

ВАШИНГТОН, 8 марта. /ТАСС/. Российский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-400 "Триумф", закупаемый Анкарой у Москвы, будет представлять огромный вызов для систем вооружений НАТО, находящихся на территории Турции. Об этом заявил в среду в интервью группе журналистов, среди которых был корреспондент ТАСС, руководитель Военного комитета Североатлантического альянса чешский генерал Петр Павел, находящийся с рабочим визитом в Вашингтоне.

"Все еще сохраняется военная оценка, которая заключается в том, что С-400 не совместима с интегрированной системой НАТО. Поэтому, если система в конце концов будет приобретена, она должна будет [эксплуатироваться Анкарой] как обособленная [единица]. Но даже как неинтегрированная [система] она будет представлять огромный вызов для всех средств НАТО на турецкой территории. Турция, естественно, вольна выбирать оборудование, но у любого решения, будь оно личное или государственное, есть последствия", - заявил Павел.

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Корреспондент ТАСС попросил его пояснить, что именно имеется в виду, о какого рода вызове идет речь. "Я вам приведу простой пример. С-400 - это чрезвычайно высокотехнологичная система, причем не только в плане ракет, но и [в плане] радиолокационной станции захвата цели и радиолокационной станции наведения ракеты на цель. Ценность системы кроется в [ее] базе данных, а база данных будет составляться на территории страны - члена НАТО, на которой будут находиться <...> средства альянса", - ответил военачальник.

"Эту систему невозможно продать, как автомат Калашникова. "Калашников" может быть использован на следующий день или даже в следующий час [после продажи] даже неподготовленным лицом. В случае с такой системой, как С-400, должна прибыть команда российских экспертов, чтобы помочь установить ее и ввести в эксплуатацию, наполнить [ее] базу данных. И сложно себе представить, что эксперты НАТО будут находиться в России пару месяцев и наполнять базу данных, равно как сложно себе представить, что российские эксперты будут находиться в Турции и наполнять российскую систему данными НАТО", - подчеркнул Павел.

"Последнее, что мы знаем [про намерение Анкары приобрести С-400]: контракт был подписан, выработан график поставки первых двух систем, а затем, потенциально, еще две будут изготовлены в Турции", - добавил глава Военного комитета НАТО.

В ноябре 2016 года стало известно о переговорах Турции и РФ по вопросу закупки С-400. Факт заключения контракта был подтвержден российской стороной 12 сентября 2017 года, тогда же турецкий президент Тайип Эрдоган сообщил, что аванс по контракту уже внесен. Турция стала первым государством - членом НАТО, которое получает от России С-400, количество поставляемых ЗРК официально не уточнялось.

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