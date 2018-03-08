Минобороны США с осторожным оптимизмом смотрит на переговоры Пхеньяна и Сеула

ВАШИНГТОН, 8 марта. /ТАСС/. Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что в Пентагоне с осторожным оптимизмом относятся к активизации переговорного процесса между КНДР и Республикой Корея, однако в Вашингтоне будут судить по конкретным шагам.

"Мы, конечно, с осторожным оптимизмом относимся к тому, что там наметился некоторый прогресс. Но мы и раньше были оптимистами, так что мы последим за тем, будут ли дела соответствовать словам", - сказал он в среду перед началом встречи со своим эстонским коллегой Юри Луйком. Текст его высказываний в четверг распространила пресс-служба американского Минобороны.

Начальник Управления национальной безопасности при президенте Южной Кореи Чон Ый Ён и глава южнокорейской разведки Со Хун 5-6 марта посетили Пхеньян и провели там более чем четырехчасовые переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Во вторник Чон Ый Ён на брифинге в резиденции президента Южной Кореи сообщил, что в ходе поездки достигнута договоренность о проведении в конце апреля встречи лидеров КНДР и Республики Корея. Пхеньян, по его словам, также уведомил о готовности начать переговоры по нормализации отношений с Вашингтоном, в ходе которых может обсудить тему денуклеаризации Корейского полуострова. КНДР также обещала заморозить на период диалога ракетно-ядерные испытания, отметил Чон Ый Ён.