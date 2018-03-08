Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.03:
$ 56.8
€ 70.53
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Минобороны США с осторожным оптимизмом смотрит на переговоры Пхеньяна и Сеула

Международная панорама
8 марта, 17:31 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 8, марта. /ТАСС

Ранее между КНДР и Республикой Корея была достигнута договоренность о проведении в конце апреля встречи глав государств

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 8 марта. /ТАСС/. Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что в Пентагоне с осторожным оптимизмом относятся к активизации переговорного процесса между КНДР и Республикой Корея, однако в Вашингтоне будут судить по конкретным шагам.

Смотрите также

СМИ: главы дипведомств США, Республики Корея и Японии проведут встречу в Вашингтоне

СМИ: представитель президента Южной Кореи везет в США личное послание от Ким Чен Ына

"Мы, конечно, с осторожным оптимизмом относимся к тому, что там наметился некоторый прогресс. Но мы и раньше были оптимистами, так что мы последим за тем, будут ли дела соответствовать словам", - сказал он в среду перед началом встречи со своим эстонским коллегой Юри Луйком. Текст его высказываний в четверг распространила пресс-служба американского Минобороны.

Начальник Управления национальной безопасности при президенте Южной Кореи Чон Ый Ён и глава южнокорейской разведки Со Хун 5-6 марта посетили Пхеньян и провели там более чем четырехчасовые переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Во вторник Чон Ый Ён на брифинге в резиденции президента Южной Кореи сообщил, что в ходе поездки достигнута договоренность о проведении в конце апреля встречи лидеров КНДР и Республики Корея. Пхеньян, по его словам, также уведомил о готовности начать переговоры по нормализации отношений с Вашингтоном, в ходе которых может обсудить тему денуклеаризации Корейского полуострова. КНДР также обещала заморозить на период диалога ракетно-ядерные испытания, отметил Чон Ый Ён.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Ким Чен Ын Мэттис, Джеймс
Страны
США КНДР Эстония Республика Корея
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Антирейтинг кандидатов в президенты России
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Почему Европа не заметит потери украинского транзита
2
Источник: Новак обсудил с Шефчовичем планы Украины арестовать активы "Газпрома"
3
Малышко выступит на этапе Кубка мира по биатлону с винтовкой финки Мякяряйнен
4
Гений кабинетного ученого: как Юрий Кнорозов разгадал тайну майя, не покидая Ленинграда
5
Захарова рассказала, как отвечала на неподобающие реплики в свой адрес
6
Пентагон огорчили заявления Путина о разработке новых систем вооружений
7
В защиту демократии: наши выборы сквозь призму американского опыта
Темы дня
Новости партнеров
Реклама