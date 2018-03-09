Главком НАТО в Европе: РФ за три года может захватить контроль над Северным морским путем

ВАШИНГТОН, 9 марта. /ТАСС/. Россия при желании может в течение двух-трех лет заполучить контроль над Северным морским путем, сейчас она наращивает присутствие в Арктике, США не успевают за ней. Об этом в четверг на слушаниях в комитете Сената Конгресса США по делам вооруженных сил заявил главнокомандующий Объединенными вооруженными силами альянса в Европе американский генерал Кертис Скапарротти.

"Большинство из этого - это восстановленные старые базы, приблизительно от семи до девяти, в частности, те, что расположены в начале и в конце проходящего там Северного морского пути. И это ключевые места. Так что мы пристально следим за этим в контексте милитаризации Арктики", - сказал военачальник. "Они [россияне] заявляют о намерении обеспечить защиту и безопасность экономического благополучия в Арктике", - добавил он.

Однако, продолжил Скапарротти, "исходя из того, что они там размещают, в течение какого-то времени, возможно двух или трех лет, у них появится возможность контролировать Северный морской путь, если они захотят". Генералу был задан вопрос, равны ли сейчас силы двух стран в регионе. "Мы отстаем", - признал он.