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Главком НАТО в Европе: РФ за три года может захватить контроль над Северным морским путем

Международная панорама
9 марта, 2:46 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 9, марта. /ТАСС

Кертис Скапарротти добавил, что Россия наращивает присутствие в Арктике, и Соединенные Штаты не успевают за ней

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Главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кертис Скапарротти

Главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кертис Скапарротти

© AP Photo/Mindaugas Kulbis

ВАШИНГТОН, 9 марта. /ТАСС/. Россия при желании может в течение двух-трех лет заполучить контроль над Северным морским путем, сейчас она наращивает присутствие в Арктике, США не успевают за ней. Об этом в четверг на слушаниях в комитете Сената Конгресса США по делам вооруженных сил заявил главнокомандующий Объединенными вооруженными силами альянса в Европе американский генерал Кертис Скапарротти.

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"Большинство из этого - это восстановленные старые базы, приблизительно от семи до девяти, в частности, те, что расположены в начале и в конце проходящего там Северного морского пути. И это ключевые места. Так что мы пристально следим за этим в контексте милитаризации Арктики", - сказал военачальник. "Они [россияне] заявляют о намерении обеспечить защиту и безопасность экономического благополучия в Арктике", - добавил он.

Однако, продолжил Скапарротти, "исходя из того, что они там размещают, в течение какого-то времени, возможно двух или трех лет, у них появится возможность контролировать Северный морской путь, если они захотят". Генералу был задан вопрос, равны ли сейчас силы двух стран в регионе. "Мы отстаем", - признал он.

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